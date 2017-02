Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc [ ]

Inca de la nastere, astrele ne lumineaza drumul si ne harazesc capacitatea de iubi. O avem cu totii innascuta, este starea noastra de gratie divina, dar pe parcursul existentei noastre, poate din cauza circumstantelor, nu mai reusim sa o scoatem la lumina. Unii dintre noi stiu sa iubeasca mai mult decat altii, iar cei care nu stiu au timp sa invete. Iata care sunt cele 5 zodii ale horoscopului care stiu sa iubeasca cu adevarat si o fac din tot sufletul:

5 zodii care iubesc cu adevarat

Foto: Milles Studio, Shutterstock

Rac

Racul este una din cele mai sufletiste zodii ale horoscopului, iar capacitatea sa de a iubi este nelimitata. Racul este in stare sa iubeasca neconditionat si o face pentru tot restul vietii. De multe ori uita de sine daruindu-se cu totul celuilalt, neconditionat, fara sa astepte nimic in schimb. Racul pune totul pe tava intr-o relatie si ofera tot ce are. El este intotdeauna acolo, ascultand cu dragoste, mangaind cu dragoste, sprijinind, alinand, stimuland potentialul partenerului si facandu-l sa straluceasca. Nu de putine ori se va lasa pe sine pe un loc secundar doar pentru a-i fi celuilalt bine. Gesturile sale sunt tandre si afectuoase, iar sentimentele sale sunt pentru eternitate.

Fecioara

Daca iti doresti o iubire trainica, adevarata, puternica, atunci aranjeaza cu astrele sa te indragostesti de un nativ Fecioara :). Fecioara este o zodie sensibila, delicata sufleteste, care stie cum sa faca din dragoste o adevarata arta. Pentru aceasta zodie, dragostea este mai mult decat atasament, ea este un mod de a trai si de a respira. Fecioara are marea calitate de a-l vedea pe cel de langa el asa cum este, cu bune si rele, si de a-l accepta cu defectele si calitatile sale. Fecioara este o zodie toleranta si nu urmareste sa schimbe nimic la persoana iubita. Se indragosteste lent, cu prudenta, dar atunci iubeste, o face la modul cel mai profund.

Taur

Chiar daca pragmatic si cu picioarele pe pamant, Taurul se numara printre acele zodii care atunci cand isi daruiesc inima, o daruiesc cu totul. Taurul pune suflet in relatia sa de dragoste si o confirma si prin gesturi pe masura. Fiind o zodie extrem de fidela, iubeste cu adevarat, intr-un mod unic si special, o singura data in viata. Stie cum sa isi faca partenerul de viata sa se simta iubit si isi manifesta dragostea si prin intermediul cuvintelor, al gesturilor, al cadourilor surpriza. Aceasta zodie il rasfata in permanenta pe celalalt, invaluindu-l prin caldura si devotamentul sau. Totodata, Taurul pune pasiune in relatia sa si face din momentele petrecute alaturi de persoana iubita momente magice.