Noul An chinezesc care a inceput pe 28 ianuarie 2017 si va tine pana pe 15 februarie 2018 se vrea a fi un an extrem de interesant din toate punctele de vedere. De ce?

2017 este Anul Cocosului Rosu de Foc!

Acest an al Cocosului este guvernat de un element puternic: Focul, fiind totodata, in ciuda aparentelor, si un an Yin. Focul adauga o incarcatura intensa energiei lui 2017. El aduce pasiune, creativitate, bucurie, dar si dinamism si determinarea de a depasi obstacole. Latura Yin in schimb indeamna catre solitudine, introspectie, explorarea resurselor interioare. Armonia feminina este regasita in acest an mai ales in relatiile cu familia si prietenii, dar si in faptul ca in anumite chestiuni ale inimii va trebui sa iti urmezi instinctele si intuitia.

Cocosul este un semn practic, organizat, optimist, increzator, cu un puternic simt al realitatii. Se simte in elementul sau atunci cand riscurile pe care si le asuma sunt bine gandite si calculate dinainte. Cocosului ii place sa planifice pas cu pas, asumandu-si in intregime responsabilitatea pentru directia vietii sale.



Foto: Refluo, Shutterstock

“Se intampla foarte rar ca Anii Cocosului sa fie plictisitori asa ca 2017 va fi un an cu multa actiune. Intr-un an in care vom vedea atat drama, cat si productivitate, este indicat sa fim organizati, sa gandim prin toate actiunile noastre. Cocosul ii favorizeaza pe cei care muncesc mult, depun eforturi si raman fideli unui plan bine conceput”, declara astrologul chinezesc Laura Lau pentru http://www.refinery29.com/2017/01/137349/year-of-the-fire-rooster-chinese-zodiac-2017.

Nu este deloc momentul potrivit sa fii pasiv sau sa nu iei atitudine fata de ceea ce se intampla (NU se intampla in propria viata). Anul acesta, lucrurile nu vin de la sine... 2017 este anul care iti trezeste puterea personala, un an care indeamna la actiune, dinamism, si nu la letargie. De asemenea, Anul Cocosului indeamna catre munca, responsabilitate, disciplina, implicare, planuri concrete si rabdare pentru a-ti indeplini visurile. Este important ca in acest an sa lasi emotiile prea puternice deoparte si sa te concentrezi asupra telurilor practice, pe termen lung. 2017 urmareste perfectiunea, implinirea.