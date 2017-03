Corporatist pasionat de exceluri pe timp de zi, astrolog pierdut in stele by night. Peste cu ascendent in Varsator si Marte in Berbec. Pentru a-mi pastra apretul jobului de zi aleg sa va citesc [ ]

Berbec

Nu e genul de femeie care sa se dedice intru totul copilului, sa renunte la viata personala sau la propriile tabieturi doar pentru ca e mama. Va merge in continuare la sala sau la sedintele de masaj. Impune respect, e autoritara, nu-i deloc simplu sa ascunzi absentele de la scoala sau notele proaste de ea. Cu toate astea, prezenta ei iti da incredere, iar la vremea potrivita, ii lasa copilului libertate si il incurajeaza sa fie independent.

Taur

E cea mai buna prietena a copilului ei, mama careia poti sa-i spui toate boacanele pe care le faci. N-o sa te judece, o sa te ajute cu sfaturile cele mai bune. Si e maestra la capitolul rutina, prin urmare programul merge ceas, ora de culcare sau la care se serveste cina sunt batute-n cuie. N-o sa lipseasca pentru nimic in lume de la sedintele cu parintii, piesele de teatru ori alte activitati cu si despre odorul ei.

Gemeni

Nu conteaza cati ani are, e cea mai tanara si cool mama pe care ti-o poti dori! Cea care merge cu tine la film sau la club, care-ti alege cele mai tari haine (sau ti le imprumuta pe ale ei si toata lumea vrea la fel) si cu care stai de vorba ore-ntregi cand te indragostesti. Conversatiile cu ea sunt pline de umor si e o enciclopedie ambulanta, asa ca te ajuta la lectii si te uimeste mereu cu lucrurile pe care le stie.

Rac

Genul de mama care nu concepe sa lipseasca de acasa nicio zi, fiindca n-are incredere sa-si lase puiul iubit in grija nimanui, ar sta ca pe ace. Excursiile se fac numai impreuna cu cei mici, asa ca escapadele cu sotul devin amintire. Nu din reavointa, ci din superprotectivitate, poate ajunge sa traiasca ea pentru tine, sa faca alegeri in locul tau, iar la capitolul santaj sentimental nimeni nu se pricepe mai bine!

Leu

Mama care le face pe toate, te da gata si te motiveaza cu energia ei. O sa te pupe apasat in public si daca ai 18 ani! Copilul unei mame Leu n-are timp sa se plictiseasca, o sa ia lectii de karate, de pian, doar noaptea are timp de respiro. Doar ca n-ai voie sa-i iesi din cuvant, ea e seful in casa! Cand situatia o cere, Leoaica isi apara odrasla cu toate resursele de care dispune si niciodata nu conteneste sa o laude.

Fecioara

Cum e super ordonata si foarte critica, e greu s-o multumesti. Copilul ei poate avea senzatia ca nu e niciodata destul de bun, iar asta ii poate crea complexe. Deseori cicalitoare, are tendinta sa-si manevreze odrasla dupa bunul plac, sa ii aleaga nu doar tinutele sau meniul zilnic (apropo, dulciurile sunt sub cheie), ci si facultatea la care va merge si chiar sotul sau sotia. Le stie pe toate si are mereu sfaturi de dat.