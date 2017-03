E un noroc sa ai langa tine pe cineva care mereu vede partea plina a paharului, stie sa faca haz de necaz si intrezareste o luminita chiar si la capatul celui mai intunecat tunel. Daca vrei sa te inconjori de oameni care emana optimism, sunt mereu cu zambetul pe buze si increzatori ca toate au o rezolvare, ai sanse sa-i gasesti printre nativii zodiilor de mai jos!

Topul celor mai optimiste zodii

Foto: Anastasiya Domnitch, Shutterstock

Taur

Orice Taur e increzator in propriile forte si nu se da batut cu una, cu doua. E rezistent, e convingator, stie asta si de aici isi extrage seva optimista. Prefera sa lase de la el, dar sa pastreze armonia si zambetul larg pe propriul chip si pe al celor dragi. Ii place viata, se bucura de ea, cauta confortul si stie ca are locul lui in care se simte bine indiferent de ce s-ar fi intamplat peste zi. Cineva care se bucura de toata fiinta de o mancare gustoasa, de un parfum fin, de o haina frumoasa, de un film bun emana inevitabil energie pozitiva. Acesta e Taurul!

Balanta

Cum sunt mereu echilibrate si obiective, stiu cam la ce sa se astepte de la fiecare situatie si putine lucruri le pot lua prin surprindere. In plus, au mereu vorbele la ele si ies cu usurinta din orice incurcatura. De aici relaxarea si optimismul Balantelor! Practic, ele gasesc o solutie la orice problema, de ce si-ar face griji? Sunt de parere ca viata merge mai departe si cu bune, si cu rele, iar pe Pamant fiecare isi creeaza propriul Rai sau propriul Iad. Balantele vor alege intotdeauna Raiul, si-i vor face pe cei din jur sa se simta la randul lor in al noualea cer. Cand ai necazuri, nu exista punct de sprijin mai bun decat un nativ Balanta.

Berbec

Pentru ca ei insisi sunt de o sinceritate debordanta si spun intotdeauna verde-n fata ce au pe suflet, nici nu concep ca altii ar putea proceda altfel. Din motivul asta, Berbecii sunt uneori naivi si vad partea buna a lucrurilor chiar si acolo unde trebuie s-o cauti cu lumanarea ca s-o gasesti. Un Berbec o sa te incurajeze intotdeauna, in orice situatie, oricat ar fi de groaznica problema prin care treci. Si el insusi depaseste mai usor obstacolele, tocmai pentru ca nu se indoieste nicio clipa ca poate. Si culmea, are un noroc chior! Sa stea suparat nu I se potrivete, nu se simte in apele lui cu capsa pusa!