7 motive importante pentru care sa iubesti o femeie in zodia Pesti

E sensibila

Misterioasa, senzuala, fermecatoare si cu o inima de aur, nativa din aceasta zodie e una dintre cele mai devotate partenere de viata. Si daca toate aceste calitati nu-s destul de convingatoare, ei bine, lista e mult mai lunga.

In cel mai bun sens al cuvantului. Inseamna, inainte de toate, ca daca iubita ta e Peste, iti va fi alaturi la orice ora din zi si din noapte si mai ales la greu. Cand altii dau bir cu fugitii, ea e acolo sa-ti spuna o vorba buna si sa te alinte. Foarte empatica, se pune cu usurinta in locul tau, iti simte suferinta din priviri, oricat te-ai stradui sa o ascunzi si n-o sa te lase niciodata singur. Nu face drame din nimic si aplaneaza conflictele din fasa. Este insa vulnerabila, pentru ca isi pune sufletul pe masa fara sa stea pe ganduri. Ar fi pacat sa o ranesti!

Foarte romantica

Te poti astepta de la ea la tot felul de surprize, una mai placuta ca alta. Daca iti pregateste o baie inspumata seara dupa o zi grea la serviciu sau cumpara bilete la Paris fara sa-ti spuna, nu trebuie sa te miri, doar sa te bucuri ca o ai langa tine! Si experientele erotice sunt de neuitat alaturi de aceasta nativa extrem de feminina si creativa.

Ia casatoria in serios

Fidele, femeile din aceasta zodie se casatoresc doar cand sunt sigure ca e pentru toata viata. Se abandoneaza trup si suflet barbatului iubit si isi pun toata increderea in el. Nici dupa ani buni de casnicie nu devin reci, distante si aproape niciodata nu fac remarci usturatoare, pentru ca nu vor pentru nimic in lume sa te raneasca. Iar sa te insele e peste puterile lor, nu de alta, dar ceilalti barbati nici nu exista pentru ele. Daca, prin absurd, calca stramb, constiinta nu le da voie sa-ti ascunda asta.

Ofera fara sa stea pe ganduri

Este altruista si darnica. Daca si-a pus bani deoparte pentru o rochie noua, dar fix atunci ti-ai rupt, din greseala, tricoul preferat, renunta in favoarea ta fara sa stea pe ganduri. Cu alte cuvinte, e in stare sa-ti dea si camasa de pe ea, la propriu, doar ca sa te vada fericit. Iar daca iti doresti cu tot dinadinsul o masina noua, n-o sa insiste ca ar fi mai bine sa investiti in... aparatura din bucatarie.