Incepe cu ziua Martisorului, continua cu Babele, cu Ziua Femeii, cu Mosii. Multe traditii in aceste zile, multe legende, multe sarbatori, multe cadouri, multa veselie.

Cu soare in Pesti la debut si soare in Berbec spre final, martie include inceputul primaverii astronomice (echinoctiul din 20 martie) si schimbarea orei in ultima duminica a lunii. Avem mai multa lumina, zile mai lungi, vreme mai buna! Cum te influenteaza pe tine faptul ca te-ai nascut in aceasta luna? In multe feluri placute.

Calitatii deosebite pe care le detii daca te-ai nascut in luna martie

Foto: Nadya Korobkova, Shutterstock

Esti o oaza de liniste

Asa te percep cei apropiati, prietenii, familia. Ai si tu momentele tale tumultoase, dar nu te tin mult. Supararile vin si trec fara sa-ti tulbure cu adevarat calmul nativ. Cand agitatia din jur te copleseste, te retragi in coltisorul tau, iti pui ordine in suflet si in ganduri si te intorci la fel de stapana pe tine cum te stiu toti. Iar cunoscutii vin la tine ca la duhovnic, cu inima deschisa si cu siguranta ca ai la tine cuvintele potrivite. Te pricepi ca nimeni alta sa incurajezi un om aflat pe marginea prapastiei. Cei care au un necaz si ti-l destainuie tie, scapa de jumatate din povara. Si nu te uita usor.

Oricand de ajutor

Pur si simplu nu te simti bine daca ai de toate si nu imparti cu ceilalti. Esti genul de mama care face orice moft copiilor si genul de prietena care e in stare sa dea ultimii bani din buzunar pentru o surpriza placuta. Aproape ca nu stii sa spui NU.

Un pic prea sensibila

Generozitatea ta si dragostea de oameni vin si cu un minus: suferi mai mult, mai intens si mai des decat ar trebui. Trasatura vine la pachet cu un risc mai mare de a te lasa cuprinsa de o tristete adanca atunci cand cei dragi te dezamagesc. Iti ascunzi cu dibacie suferinta in spatele unui echilibru aparent imperturbabil.

Plina de mister

Nu-ti place sa te dai in spectacol, sa iesi in evidenta, dar nici nu-i nevoie sa faci vreun efort in acest sens – insusi felul tau de-a fi atrage atentia asupra ta in cel mai placut mod. Pentru sexul opus vei fi mereu captivanta, o femeie atragatoare, ce trebuie descoperita si cucerita. Dar nu foarte usor abordabila. De aceea, barbatii ezita mult inainte sa te invite in oras.

Iti plac schimbarile

Ar fi si culmea sa nu-ti placa, doar luna martie e prin excelenta luna schimbarii! Asa cum inverzeste si infloreste totul in jur, asa te transformi si tu cand ai parte de o provocare. In vreme ce altii se dau de ceasul mortii cand sunt scosi din zona de confort de o schimbare cat de mica, tu te adaptezi imediat.

Nimeni nu te pacaleste

Ai tu cu siguranta un al saselea simt. Stii sa citesti oamenii din prima clipa si mirosi minciunile de la o posta. Greu isi fac loc in cercul tau de prieteni oameni falsi, profitori, cu interese ascunse.

La randul tau, esti un monument de sinceritate si fidelitate. Devotamentul tau fata de oamenii dragi nu cunoaste limite, dar nici nu lasi sa treaca neobservata tradarea.