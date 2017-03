Cum sa nu-ti ajunga direct la inima gingasia unui sufletel nevinovat, fie el de caine, pisica, hamster sau zburatoare? Surse de afectiune, magneti de atentie, inveselesc orice camin. Doar ca, pe cat sunt de simpatice si dragalase, pe atat de pretentioase cand vine vorba de energia si de timpul tau. Cat de buna mama de necuvantatoare esti in functie de trasaturile semnului tau zodiacal si ce animal e compania perfecta pentru tine, iti spunem noi!

Ce animal de companie ti se potriveste in functie de zodie?

Foto: FCSCAFEINE, Shutterstock

Berbec

Ai atata energie de consumat, ca ar fi si pacat sa nu-ti iei un caine. De vanatoare, daca se poate, ca sa fii sigura ca te scoate din casa. Si nu doar pana in fata blocului. Daca nu practici inca un sport, iata prilejul perfect sa incepi si sa termini ziua cu o alergare de 30 de minute, insotita de simpaticul paznic. Cu el nu te vei plictisi nici in weekend-uri!

Taur

Esti conservatoare, apreciezi lucrurile valoroase si sub nicio forma n-ai renunta la somnul de frumusete ca sa iesi cu cainele la plimbare. Asadar, cand vine vorba de animalute, ti se potrivesc cele foarte blande, cat mai lenese si de rasa pura. Chiar daca dai o caciula de bani pe ele. O pisica persana sau birmaneza, spre exemplu.

Gemeni

Tu adori libertatea, nu prea iti surade ideea de a fi legata de casa de prezenta unui animal. Cand ai chef sa te urci in masina si sa pleci la mare doua zile, e drept, te-ar cam incurca. Daca totusi iti iei unul, vrei sa fie inteligent si vorbaret, intocmai ca stapana. Ia-ti un papagal vorbitor si distractia e gatantata. Plus ca il transporti usor!

Rac

Orice animal ti-ai lua, va fi ingrijit regeste, exact ca toti membrii familiei tale. La nevoie, vei face pentru el oricate sacrificii si nu-l vei abandona niciodata, oricat ar fi de batran, de bolnav sau de incomod. Ideal este sa-ti iei un caine sau o pisica din cele mai blande si lipicioase cu putinta, ca sa fie bune prietene si cu copiii!

Leu

Cum esti tu insati o felina, n-ai cum sa nu te intelegi cu o pisica rasfatata. In majoritatea timpului, e la fel de dornica de atentie ca si tine. In rest, sta tolanita pe unde are chef si tu poti sa-ti vezi de ale tale. Nu conteaza daca-i de rasa ori ba, dar e foarte important sa aiba personalitate si sa fie fotogenica, sa ai cu ce te mandri pe retelele de socializare!