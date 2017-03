Sa fim seriosi: cand un barbat pe care-l placi te invita in oras, zodia lui e ultimul lucru care-ti trece prin minte in timp ce intorci dulapul cu susul in jos ca sa-i tai rasuflarea cu tinuta perfecta. Si nici cand te-ndragostesti nu o faci cu vreun ghid de astrologie in mana.

Cu toate astea, un pic de precautie nu strica daca ai de-a face cu unul dintre nativii de mai jos. Nu spune nimeni ca au intentii rele sau ca nu te pot face fericita, doar ca nu prea le sta in fire sa se implice trup si suflet in relatii. Sau daca se implica, nu-i usor sa pleci cu ei la drum. Ia in calcul toate semnalele pe care ti le transmit, altfel risti sa te lase cu inima franta.

Zodii de barbati periculosi pentru sufletul tau

Foto: WilmaVdZ, Shutterstock

Gemenii, cei mai vicleni

Barbatul Gemeni e ca un magnet pentru sexul opus, nu-i de mirare ca te-a convins din prima sa-i dai o sansa sa te cucereasca. Si o va face batand din palme. Te incita, te dezbraca din priviri si in scurta vreme i te oferi tu singura pe tava, trup si suflet. Si nu, nu te minte cand iti spune ca te iubeste (desi ar face si asta fara sa stea pe ganduri, daca e convins ca declaratia ii scurteaza drumul catre dormitor), doar ca dragostea lui e de multe ori foc de paie. Azi te iubeste pe tine, ce va fi maine nu stie nici el! Dupa ce se consuma pasiunea, se stinge interesul.

Leul e prea plin de el

Nu te darui din prima, joaca-te si tu cu el. Dupa ce te are, nu te arata indragostita pana peste cap si disponibila 24 de ore din 24. Tine-l in suspans, lasa-l sa te caute, nu-i declara nimic fatis.

Adora sa iasa in evidenta, sa fie inconjurat de femei frumoase si e un cuceritor prin definitie. Daca esti atragatoare si dorita de multi, cu siguranta ii atragi atentia. O sa te vrea doar pentru el, ca sa se poata mandri cu tine. Despre asta e vorba, de fapt, cu un Leu. Te afiseaza ca pe o bijuterie scumpa si te pretuieste, in felul lui, insa nu se preocupa sa te faca fericita. Adica, deja esti la bratul lui, ce ti-ai putea dori mai mult? Orgoliul si egoismul Leului sunt cele care il impiedica sa fie un barbat dispus la concesii si sacrificii de dragul femeii pe care o are alaturi.

Rasfata-l, lauda-l, fa-l sa simta ca nu exista niciun altul ca el pe Pamant! Are nevoie de multa dragoste si trebuie sa-i fie clar ca nu l-ai insela pentru nimic in lume. Dar daca iti dau tarcoale si altii, ii mentii interesul cu atat mai viu!