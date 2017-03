Fie vorba-ntre noi, chiar nu-i greu deloc sa scoti din sarite o nativa din aceasta zodie. Alaturi de ea, fiecare zi e cu risc de lupta, doar e dominata de Marte, zeul razboaielor nesfarsite. Mai intai ataca, apoi se gandeste la consecinte. E pregatita de conflict la orice ora, chiar si noaptea, asa ca nu face greseala sa o trezesti din somn... Si mai avem o lista scurta de lucruri pe care daca le faci, iti iei adio de la viata tihnita!

Cum enervezi o femeie berbec?

Foto: HBRH, Shutterstock

Spune-i NU

Stii copiii razgaiati care se dau cu fundul de dusumeaua magazinului din care n-ai vrut sa le cumperi cine stie ce prostioara. Leita e femeia Berbec! Impiedic-o sa faca un lucru pe care si-l doreste, daca ti-e dor de imaginile cu dragoni care scot flacari pe nari. Gandeste-te numai sa-i impui restrictii, daca vrei sa vezi un tsunami in toata splendoarea. E independenta si va face mereu ce vrea. Iti va rade in nas in timp ce va face exact acel lucru pe care i l-ai interzis. Iar daca vrea cu tot dinadinsul excursie in Bora Bora sau inel cu diamant, nu-i taia macaroana, las-o sa spere. Si cauta cel mai avantajos credit intre timp.

Ignor-o

Asta e punctul cel mai sensibil. Trebuie s-o lauzi, s-o mangai pe crestet ca pe un elev constiincios, care a luat zece pe linie. Asta chiar daca n-a facut decat sa-ti calce o camasa.

Da-i prea multa atentie

Nu, nici asa nu merge. Daca-i trimiti non-stop mesaje, o suni de zece ori pe zi sau ii cotropesti teritoriul personal cu dulcegarii pe banda rulanta, iti poti lua adio. Iti taie macaroana fara preaviz si fara anestezie.

Nu lupti pentru dragostea ei

O femeie Berbec indragostita e capabila de orice nebunie. Ar alerga un maraton pana la tine in picioarele goale fara sa stea pe ganduri, daca ar sti ca ai nevoie de ea. Dar din pasiunea asta fara limite pot iesi scantei si flacari. Daca pleaca trantind usa, iti da block pe facebook si nu-ti mai raspunde la telefon, sa stii ca te asteapta sa intri pe geam catarandu-te cu o mana, iar cu cealalta sa tii cel mai mare buchet de trandafiri. Si daca iti spune sa pleci si sa faci ce vrei, sa nu te puna Necuratul sa te misti de langa ea!