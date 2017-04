Primavara asta ne-a pus un pic rabdarea si sanatatea la incercare. Azi vreme de tricou, maine ploaie, ghete si geaca de iarna. Schimbarile meteorologice apar mai des in acest anotimp si nu ne afecteaza pe toti la fel. Se stie, femeile au mai mult si de trei ori mai des de suferit din cauza meteosensibilitatii decat barbatii. Iar disconfortul resimtit e mai mare sau mai mic si in functie de trasaturile zodiei tale.

5 zodii sensibile la schimbarile meteorologice

Foto: Captblack76, Shutterstock

Berbec

Te adaptezi destul de usor la toate cele, dar nu inainte sa faci micile si nelipsitele tale crize de nervi. Iar vremea rece nu-ti place deloc, mai ales daca apare cand abia te-ai obisnuit cu ideea ca afara e frumos, cald si soare. Irascibila cum esti, te scoate din minti caratul umbrelei dupa tine peste tot si nici gandul ca nu mai poti purta tocuri si rochite de teama ploii, vantului sau a frigului nu-ti e deloc confortabil. Cum zona ta vulnerabila este capul, poti suferi de migrene in perioadele ploioase. Fa macar o ora pe zi de miscare (se poate si la interior, nu doar in aer liber). Te energizeaza si calmeaza!

Rac

Starea de spirit a Racilor e usor influentabila, iar pornirea de a gasi nod in papura, greu de controlat. Nu e nevoie de vreun eveniment major ca sa te dea peste cap, iar zilele mohorate au acest efect. Cand vremea e noroasa, umeda si lumina scade in intensitate, pe nativi ii paste riscul de depresie. Nu mai contenesti sa te plangi si sa dai vina pe vreme pentru tot ce-ti merge rau. Nu-ti vine sa iesi din casa si trebaluiesti tot timpul ca sa ai o preocupare. Dormi mai mult, citeste, uita-te la filmele preferate si-o sa vezi ce repede trece timpul si iese soarele!

Leu

Cand nu e Soarele sus pe cer, tu nu te simti in apele tale. Doar e planeta care te guverneaza! Plus ca nu suporti sa-ti schimbi programul in functie de vreme, sa nu mai poti merge la alergat in parc sau la munte in weekend pentru ca ploua. Nu esti sensibila atat la conditiile meteo, cat la urmarile lor inevitabile: trafic aglomerat din cauza ploii, frig pentru ca te-ai imbracat prea subtire... Stresul te afecteaza intr-atat ca te face sa-ti fie rau fizic, iar cand iti sunt date planurile peste cap, esti foc si para, te ia cu palpitatii din senin. Numeri zilele pana la vara, cand in sfarsit zilele vor fi lungi, luminoase si calduroase.