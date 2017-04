Se scutura iubirea voastra ca florile de mai daca faceti nunta in luna lui Florar sau e doar un mit fara temei, ca multe altele care ne trec pe la urechi?

Cand alegi data nuntii, iei in calcul o multime de lucruri. Dintre ele, anotimpul e un criteriu foarte important. Ideal este sa nu fie iarna, ca sa nu-ti faci loc printre nameti in rochie de mireasa, dardaind, sa nu fie in postul vreunei sarbatori mari, iar daca nu vrei sa fie nici pe cea mai ucigatoare canicula, deja ramai cu foarte putine optiuni. Una dintre ele: luna mai. Vremea ideala, natura in plina floare, ar fi chiar perfect daca nu s-ar spune ca aceasta luna poarta ghinion mirilor, ca o cununie celebrata in mai nu dureaza mai mult decat frumusetea florilor trecatoare. Asa sa fie?

Nunta in mai: noroc sau ghinion?

Bile albe

Luna mai e, pana la urma, una dintre cele mai frumoase din an. Conform traditiei, e luna in care Raiul coboara pe Pamant. De ce sa nu te bucuri de o nunta cu flori, cu soare, cu verdeata?

Daca esti o persoana religioasa, nu uita ca in mai e sarbatoarea Sfintilor Constantin si Elena, protectorii familiei crestine. Plus ca, o spun si preotii: nu exista niciun temei teologic conform caruia cununiile din mai sa nu fie binecuvantate si protejate de Dumnezeu la fel ca toate celelalte uniuni. Daca va iubiti, de ce v-ar influenta negativ o luna sau alta? Sunt atatea cupluri care sarbatoresc in luna mai nunta de aur sau chiar de diamant, dovada ca, iata, se poate! Bucurati-va unul de altul si nu tineti cont de vorbe goale! Bonus: veti avea un album de nunta cu poze de vis, printre flori superbe!

Sub auspiciile Taurului

Daca data nuntii este in primele 20 de zile ale lunii, va aflati sub protectia Taurului, zodie guvernata de planeta Venus, a iubirii. Si acesta este un lucru minunat! Ce poate fi de mai bun augur decat sa iti celebrezi nunta sub aripa protectoare a planetei responsabile chiar cu pasiunea in cuplu? Sansele ca flacara iubirii sa nu se stinga, iar cuplul sa fie stabil si unit ani la rand sunt mult mai mari daca iei de bun acest principiu. Mai putin benefic pentru cei care cred in zodii este sa spuna DA in ultimele zile ale lunii mai, cand soarele e deja in zodia Gemeni, ceea ce se traduce printr-o relatie intensa, dar cu multe nabadai, certuri si cu risc crescut de infidelitate, Gemenii nefiind o zodie prea statornica.