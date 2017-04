foto: De Visu, Shutterstock

Cuvantul "prana" vine din sanscrita si se traduce prin "forta fundamentala a vietii", o energie interioara pe care o avem cu totii fara sa fim constienti de ea. Dupa ce ajungi sa o descoperi si inveti sa o folosesti, te schimbi radical. Si ii schimbi si pe ceilalti.

Am fost lasati pe Pamant cu acest mare dar, prana, energia universala divina prezenta in toate fiintele si lucrurile, cea care ne ajuta sa ne depasim conditia, sa atingem un nivel superior de cunoastere si perceptie, sa ne pastram sanatatea, starea de bine. Este o resursa latenta, doar de noi depinde sa o folosim.

Nu avem un singur corp

Cand spunem corp, ne gandim la cel fizic, pe care il vedem, il putem atinge, pe care trebuie sa-l ingrijim zi de zi, sa-l hranim, care ne cauzeaza tot felul de stari, de placeri sau dureri. „Mi-e foame“, „ma doare capul“, „am transpirat“ sunt lucruri palpabile, le putem simti si le traim in fiecare clipa. Chiar daca nu ne dam seama, la fel de real, de prezent si de important este corpul energetic. Aceasta energie interioara a noastra, pe care nu o vedem, dar o putem descoperi, poarta numele de prana. Poate ai mai auzit de ea sub denumirea de chi, echivalentul chinezesc, practicile precum chi gong functionand cu acelasi scop al echilibrarii ei.

Combustibilul fiecarei zile

Asta este prana. Imposibil de atins, dar foarte puternica, exact ca un camp electromagnetic invizibil. Ca sa poti functiona la cote maxime, prana trebuie sa fie echilibrata. Atunci ne simtim bine, nu avem dureri, nu suferim de oboseala, toate organele sunt sanatoase. Daca prana se dimineaza, apar slabiciunile si bolile. Iar daca avem prea multa, putem transmite si altora, ajutandu-i.

Imbunatatim prana prin respiratie

De fiecare data cand inspiram, asimilam prana, iar de fiecare data cand expiram in mod constient, profund, echilibrat, stimulam forta vitala din noi. Yoga exact asta ne ajuta sa facem, sa ne controlam mai bine respiratia si odata cu ea, energia. De aceea, tehnicile de respiratie yoga se numesc „pranayama“. Totusi, prana nu echivaleaza cu aerul, cu oxigenul, inseamna forta vitala de care are nevoie fiecare celula. Un aspect important este ca fluxul pranei sa nu fie perturbat in niciun fel. Pentru asta, centrele energetice ale corpului, cele sapte chakre, trebuie sa functioneaze netulburat. Daca una dintre ele este blocata, apar dezechilibre majore. Iar un dezechilibru al corpului energetic nu doare, dar are multe efecte negative.