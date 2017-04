Nu stam noi prea bine la capitolul cumpatare in mai si ne pandesc tot felul de informatii surprinzatoare urmate de reactii nelalocul lor. Sunt insa si zodii care nu trebuie sa-si faca multe griji - favoritele astrelor in aceasta luna trec prin orice situatie cu zambetul pe buze. Daca te numeri printre ele, cum ti se inchide o usa, ti se deschide o fereastra cu oportunitati. Fii pe faza, ca sa nu ratezi sansele si energia primite pe tava.

Horoscop mai 2017: 5 zodii norocoase

Foto: BestStockFoto, Shutterstock

Taur – traieste-ti visul!

Planetele te fac irezistibila luna asta, asa ca, pe plan sentimental trebuie sa-ti mearga toate struna. Faci cuceriri neasteptate sau consolidezi relatii vechi. Sentimentele si emotiile pe care le tineai bine ascunse intr-un ungher de suflet le poti scoate la iveala acum. Ai sansa sa-ti transformi visurile in realitate! Cumpatarea iti cam lipseste si cheltuiesti mai mult decat iti permite bugetul, insa acest imbold vine la pachet cu o doza nebuna de energie si veselie. Altfel spus, chiar daca nu ramai cu multi bani in buzunar, nu te intereseaza decat sa-ti etalezi cu mandrie bijuteriile sau tinutele cele noi. Multumirea interioara se reflecta si in starea ta de sanatate, asa ca micile probleme pe care le-ai avut dispar una cate una.

Rac – afli lucruri uimitoare

Viata de cuplu poate fi revigorata in aceste zile, iar familia iti este alaturi indiferent ce decizii iei. Profita mai ales de luna plina din 11 mai, care iti insufla liniste si multa dragoste. E timpul sa vorbesti mai putin despre ce simti si-ti doresti tu si mai mult despre dorintele celor de langa tine, sotul, copilul, mama. Asculta-i bine si cauta solutii, nu vinovati, chiar daca declaratiile lor te lasa masca, dezvaluindu-ti lucruri pe care nici nu le banuiai. La serviciu trebuie sa fii numai ochi si urechi, caci se pot ivi sanse de promovare din senin, la pachet cu un salariu rotunjit sau cu o prima nesperata. Ai noroc de castiguri suplimentare si-ti permiti sa te rasfeti si pe tine, si pe cei dragi, poate chiar sa organizezi o scurta iesire pe care ti-o doreai demult.

Sagetator – iubirea iti bate la usa

Ai parte de tot felul de oportunitati si de multe surprize placute de la colegii de munca, de la copii, de la sot sau iubit. Fix cand te astepti sa se supere fiindca nu prea ai timp de el, partenerul te incurajeaza si te sustine, te lauda pentru reusitele de la birou, ba chiar te asteapta cu cina pregatita si hainele calcate. Iar daca n-ai iubit, il intalnesti, totul e sa-i spui ce simti din prima, fara prea multe taraganari. Fa-ti timp, implica-te si vei trai momente cu adevarat speciale! La serviciu proiectele pe care le demarezi au sanse de reusita, mai ales daca lucrezi in echipa si nu te incapatanezi sa faci totul de una singura. Daca nu esti multumita de actualul loc de munca, unul nou poate rasari de nicaieri.