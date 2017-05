Foarte feminina, atragatoare, naturala, gingasa si puternica totodata, femeia Taur este guvernata de planeta Venus. Pe cat de multe are de oferit, pe atat de greu este de cucerit. Poate fi fericita numai alaturi de un partener care-i inspira siguranta, confort si aceeasi loialitate de care ea insasi este capabila. Si pentru ca dragostea ei are nevoie de radacini adanci care s-o ancoreze in realitate, o zodie de Pamant sau una de Apa ii pot fi suflete pereche.

Zodii compatibile cu femeia Taur

Credit foto: Udr Ovidiu

Taur

Foarte pretentioasa, femeia Taur se hotaraste greu sa se implice intr-o relatie, dar perseverenta barbatului nascut in aceeasi zodie o va convinge, in cele din urma. Amandoi sunt atrasi de frumos, de arte, de muzica si au despre ce vorbi. In plus, isi pot construi impreuna caminul ideal, confortabil, chiar luxos, din care sa nu lipseasca nici mesele copioase, nici resursele financiare pentru concedii de vis, nici banii pentru o noua piesa de rezistenta din colectia de pantofi. Siguranta materiala si cea afectiva pe care si-o ofera unul altuia le poate aduce fericire pentru toata viata.

Capricorn

Atractia si atasamentul dintre aceste doua zodii sunt instinctive si de lunga durata. Ambele fiind semne de Pamant, se inteleg intuitiv si au o multitudine de puncte comune, primul fiind interesul pentru confortul material. Nu le vor lipsi electrocasnicele de ultima generatie sau o masina incapatoare, de familie. Chiar daca femeia Taur este mai cheltuitoare decat calculatul Capricorn, ea se zbate sa castige bine tocmai ca sa-si permita la orice ora mici excese culinare sau vestimentare. Capricornul o face sa se simta protejata, o considera mereu o prioritate si asta cantareste enorm pentru ea.

Fecioara

Perfectionismul barbatului Fecioara o intriga, o incita si o flateaza pe femeia Taur, un partener cu standarde atat de ridicate parandu-i-se extrem de atragator. La randul ei meticuloasa si conservatoare, apreciaza aceste calitati daca le intalneste la omul cu care urmeaza sa-si imparta viata. Se sustin si se motiveaza reciproc, iar Taurul are tactul si detasarea necesare pentru a nu pune la suflet indispozitiile Fecioarei. Organizarea si incapatanarea cu care fiecare in parte se zbate pentru a-si atinge idealurile va fi intotdeauna apreciata si sustinuta de partener.