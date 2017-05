Foto: Dzhulbee, Shutterstock

Cand intalnesti o femeie Taur, n-o uiti usor. Optimista, sincera, echilibrata, e o prietena buna si o sotie care te face mandru oriunde si oricand. Cateva trasaturi o scot din multime si o fac speciala.

Loialitatea ei e greu de egalat. Si barbatul cu care-si imparte viata trebuie sa-i fie fidel, cum ii este ea (fizic, emotional, financiar), si prietenele, rudele, colegii au aceeasi misiune. In clipa in care este mintita sau se simte folosita, o vezi transformandu-se din inger in demon chiar sub ochii tai.

Nu te lasa pacalit de aparente. Poate sa-ti para delicata ca o floare de cires, iar in realitate sa te-ntepe mai tare decat cel mai spinos trandafir. Lupta cu tenacitate pentru orice isi doreste si nu se lasa pana nu are acel lucru. E tare ca fierul, in ciuda feminitatii care te copleseste la prima vedere. Daca o intalnesti la sala de fitness, sa nu te miri daca va face genuflexiuni carand in spate echivalentul propriei greutati.

Are intotdeauna dreptate. Si cand n-are, tot te va convinge ca-i asa cum spune ea. Asteapta-te sa ajungi sa-ti ceri iertare chiar si atunci cand n-ai gresit cu absolut nimic. Oricum, ea n-are vina. Soarta, copiii, vecinii, seful, omul de serviciu, vanzatoarea de la supermarket, prognoza meteo sau tu, oricine, practic, e mai vinovat decat ea. Intreaba-te serios daca nu te cearta doar ca sa se distreze. E amuzant, ce-i drept, sa gasesti tap ispasitor de fiecare data si sa-l faci sa-si asume bucuros acest rol.

Da ordine ca nimeni alta. Face instructie cu oricine, de la cei din familie, pana la colegii de birou, ospatarul de la restaurant sau fotograful de la eveniment (chiar daca nu-i evenimentul ei). Daca ti-a organizat in detaliu urmatorul weekend, vacanta de la munte sau chiar toata viata, nu te gandi sa te abati de la schema, oricum e inutil. Totul iese mereu cum vrea ea.