Niciun semn zodiacal nu e 100% miere sau fiere, inger sau demon. Sunt insa nativi pe care-i vezi de la o posta ca sunt mult mai deschisi, optimisti si sufletisti decat altii. Ce mai, buni de pusi pe rana! Nu te lasa la greu si-ar fi in stare sa sara si-n foc de dragul iubirii sau al prieteniei. Si, cel mai important, te scot din necaz fix cand ai mai mare nevoie, intocmai ca un inger.

Cei mai sufletisti nativi ai zodiacului

Foto: Irinia Alexandrovna, Shutterstock

1. Pesti

Se spune despre Pesti ca sunt semnul zodiacal cel mai altruist si iubitor. Departe de ei gandul de a se pune pe primul loc sau de a-i supara pe altii cu ceva. Vorba aceea, n-ar face rau nici unei muste. Nu e loc de ura la ei in suflet, nu stiu sa poarte ranchiuna, sa se razbune nici nu le trece prin cap, prefera sa gaseasca scuze, sa ierte si sa mearga mai departe. Se pot considera norocosi cei care au fost binecuvantati cu dragostea unui Peste, trup si suflet langa tine cand ai nevoie, la orice ora din zi sau din noapte. Nu intamplator, multi Pesti aleg sa fie asistenti sociali sau medicali, oferindu-si dezinteresat ajutorul.

2. Rac

Greu gasesti prieten mai devotat decat nativul Rac in tot zodiacul. Are suflet bun si-ti vrea binele pana acolo ca risca sa devina excesiv de protector, ca un fel de frate mai mare, simtindu-se direct raspunzator de persoana ta si dator sa te fereasca de rele, inclusiv cand tu nu-ti doresti asta. La o adica, daca Racoaica ta nu-l inghite si pace pe tipul de care esti indragostita, de teama sa nu suferi o sa va puna bete-n roate pana te scapa de „necaz“. In familie, este un inger si pentru sot, si pentru copii. Fidela, implicata, cu spirit de sacrificiu, face totul ca sa-i vada fericiti pe oamenii dragi.