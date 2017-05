Felul cum chicotesti cand vezi desertul care-ti place, cum te incrunti cand esti suparata sau cum il pronunti pe „r“... Micile detalii plus trasaturile tale dominante, fermecatoare, dictate de semnul zodiacal, te fac unica si irezistibila in ochii celorlalti.

Trasatura care te face irezistibila in functie de zodie

Foto: Milles Studio, Shutterstock

Berbec – ai initiativa

In timp ce toti dau din colt in colt, tu iei taurul de coarne fara teama si pui lucrurile la punct. Cum putine femei sunt asa, dezinvoltura si naturaletea te scot din multime. Curajul de a spune fara menajamente ce gandesti iti aduce multi admiratori mai mult sau mai putin secreti.

Taur – esti loiala

Greu lasi garda jos, rar te implici intr-o relatie si cand o faci, devii inaccesibila pentru restul lumii. Zidul in spatele caruia iti ascunzi senzualitatea se vrea daramat de multi, fara sorti de izbanda, insa. Orgoliul masculin se topeste in fata sigurantei de sine pe care o afisezi.

Gemeni – ai vorbele la tine

Cand toata lumea e in pana de idei, vii tu cu una nastrusnica si, culmea, salvatoare. Esti originala si nu exista sa nu ai un sfat mestesugit in buzunar. In plus, te adaptezi usor la orice situatie, esti deschisa la minte si oferi libertate, ceea ce pentru un barbat e mana cereasca.

Rac – pari vulnerabila

Lasi impresia ca esti neajutorata si delicata ca o flore-de-colt, iar barbatii adora sa detina rolul de salvator si protector. Intuitiva, stii sa-ti faci simtita prezenta in momente cheie. Cum sa nu se indragosteasca omul de tine daca esti acolo fix cand are mai mare nevoie?