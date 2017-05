Desi e foarte rationala, femeia Gemeni poate iubi, cateodata, cu lacrimi si cu nabadai. Dar se plictiseste usor si are nevoie in permanenta de ceva nou care sa-i mentina viu interesul. Nu-i ajungi la suflet daca o asezi pe un piedestal si stai toata ziua la picioarele ei, gata sa-i faci pe plac. Din cand in cand ar cam trebui sa-i ravasesti parul, gandurile si s-o tii nitel in suspans.

Femeia Gemeni in dragoste

Foto: Guryanov Andrey, Shutterstock

Ea sarea, el piperul

Un pic de foc este ce-i trebuie zodiei de aer ca sa se aprinda si sa traiasca o pasiune intensa. Fascinatia pe care o simte femeia din zodia Gemeni fata de zodiile Berbec, Leu sau Sagetator e puternica si reciproca. Aproape imposibil sa nu cedezi unui astfel de magnetism. Facuta dintr-un aluat similar cu acesti nativi inflacarati, Geamana traieste clipa, e plina de energie, usor de suparat, dar si de impacat. Nu e loc de monotonie sau de plictiseala in niciuna dintre aceste uniuni. Distractia: garantata!

Ii place atentia, dar cu masura

Femeia Gemeni nu e una dintre acele femei-ventuza, dependente de barbatul lor ca de aer. Nu dau zece telefoane pe zi ca sa stie precis ce le face iubitul si nici nu le prea intereseaza cum isi petrece el fiecare minut si cu cine, pentru ca sunt convinse ca ar simti de la o posta daca ar fi cazul sa-si faca griji. Exact acelasi lucru il asteapta de la barbatul iubit. E independenta, n-are nevoie sa-i porti de grija sau sa-i numeri orele petrecute in afara caminului conjugal. Tocmai de aceea, Gemeni-Gemeni, Gemeni-Varsator, Gemeni-Balanta sunt compatibilitati ideale. Barbatii acestor zodii ii seamana si o inteleg, o pot face sa se simta importanta fara sa o copleseasca si fara sa o sufoce.

Isi asuma riscuri

N-o sa se arunce neaparat cu tine din elicopter, dar daca o chemi in vacanta in desert, la scufundari, la ski sau sa escaladeze Himalaya, s-ar putea sa fie incantata. Tocmai dina cest motiv n-ar face casa buna cu cu un Taur sau cu un Capricorn, nativi sunt foarte bine ancorati in realitate si conservatori. Instabilitatea nativei din zodia Gemeni i-ar pune repede pe fuga.