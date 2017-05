Astrologie: Horoscopul lunii iunie pentru toate zodiile

Prima luna de vara te ia prin surprindere cu un vartej cu situatii si evenimente pe care nu le-ai luat in calcul nicio clipa. Nu au neaparat impact negativ asupra ta, dar te bulverseaza atat de tare, ca pe moment nu ai habar ce ti se intampla. Un amalgam de momente vesele, antrenante, dinamice, impulsive sau, dimpotriva, sovaielnice. Avem tendinta sa taraganam lucrurile, ceea ce nu e in avantajul nimanui, singura solutie fiind sa-ti iei inima in dinti, sa te aduni rapid si sa reactionezi prompt, fara sa iti pierzi echilibrul! Vei vedea, o sa ajungi la liman!

Horoscop luna iunie 2017 pentru fiecare zodie

Foto: conrado, Shutterstock

Horoscop iunie Berbec – dusa de val

Ai toate sansele sa te-ndragostesti brusc si nebuneste in iunie, sub privirile uimite si nu neaparat aprobatoare ale cunoscutilor. Poate ca nu-i partenerul ideal, dar nici ca-ti pasa, tu lupti cu toate puterile pentru iubire! Confidentele facute in aceasta perioada se pot intoarce impotriva ta, asa ca fii rezervata in declaratii. Daca te simti mai obosita decat de obicei fara un motiv anume, te concentrezi greu si n-ai energie pentru mai nimic, sa stii ca toate astea sunt trecatoare, trebuie doar sa te menajezi un pic. Financiar iti merge bine, o investitie in amenajarea locuintei este binevenita!

Horosocop iunie Taur – deconecteaza-te

Emotional nu esti chiar in apele tale, te cuprind stari de incertitudine chinuitoare, la pachet cu insomnii si dureri de cap. Vorbeste despre ceea ce te supara chiar cu persoana care te-a pus pe jar sau cu o prietena buna, care te intelege si te sfatuieste mereu. Ai grija sa nu te refugiezi in cheltuieli exorbitante, ai tendinta asta mai ales la inceputul lunii. Concentreaza-te pe aspectul profesional, caci acum se pot concretiza castiguri importante. E si un moment bun sa-ti imbogatesti cv-ul cu abilitati noi, pe care le poti obtine inscriindu-te la un curs de perfectionare. Nu te certa cu vreun coleg!

Horoscop Gemeni iunie – esti curtata intens

E perioada surprizelor placute pentru tine. Energia, sarmul si puterea de convingere sunt la cote ametitoare. Nu-ti lipsesc pretendentii, ba chiar sunt asa de insistenti, ca preferi sa ramai pe tusa si sa te amuzi pe seama lor. Nu te implica, pe cat posibil, in certuri de niciun fel, caci s-ar putea sa iesi cam sifonata. Daca te simti intepenita din toate incheieturile, ai dureri musculare sau alte sensibilitati similare, le poti rezolva simplu, cu mai multa miscare. Inotul e ideal. Sau, de ce nu, ia-ti un abonament de cateva sedinte de masaj. Te vei simti alt om!

Horoscop iunie Rac – risti si castigi

Vesti bune pe plan profesional, iepurele-ti sare in fata cand nici te-astepti! Profita de atentia pe care o primesti si accepta proiectele nou aparute, mai ales spre final de luna. Cu sanatatea nu stai chiar bine, iar neplacerile ti se trag mai ales de la mancare. Risti sa faci vreo alergie sau sa-ti pice greu un aliment. Ai grija ce mananci si mai ales de unde! Daca ai ramas in urma cu treburile, in a doua parte a lunii le faci pe toate, ai energie cu carul si esti neobosita. In dragoste, iei taurul de coarne si faci primul pas, ceea ce nu e deloc rau, s-ar putea sa-i chiar placa!