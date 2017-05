O Geamana va fi intotdeauna surprinzatoare. Te uimeste ba cu sinceritatea ei, ba cu siretenia, ba cu sporovaiala care nu se mai termina, ba cu tacerea de nepatruns. Aiurita si capricioasa pentru unii, devine o prezenta exceptionala pentru cine o cunoaste cu adevarat.

Trasaturi uimitoare ale femeii gemeni

Inteligenta ei este patrunzatoare

E omul la care poti merge oricand ai nevoie de un sfat. Daca vrei o parere pertinenta, ai nimerit unde trebuie. Vede lumea altfel decat toti si are idei interesante, chiar sclipitoare, pe marginea oricarui subiect. In plus, e foarte calculata si rationala, genul de persoana care face zeci de scenarii si liste pro si contra inainte sa ia o decizie importanta. Este considerata cea mai inteligenta dintre cele 12 zodii.

E deschisa la minte

Nonconformista, daca vrei sa abordezi un subiect tabu, cu ea o poti face fara emotii si fara jena. De fapt, temele controversate sunt preferatele ei, abia asteapta sa dea peste nas mironositelor si conservatorilor cu principii rigide care nu renunta in ruptul capului la prejudecati. In general, Gemenii nu vad nimic rau in a face exact ceea ce simti, indiferent cine esti si ce hram porti, fie ca e vorba de un tatuaj sau de vreo aventura care i-ar face pe altii sa dea ochii peste cap.

Nu sta locului o clipa

Daca e ceva ce femeia Gemeni nu are, ei bine, nu are stare. Fix cand ai fi jurat ca in sfarsit e multumita, fericita si ca nu-i mai lipseste nimic, face ea ce face si tot gaseste macar un lucru nou de bifat. Are o curiozitate innascuta care o impinge sa faca mereu altceva. Stie sa se distreze, adora sa faca atmosfera, iar daca e singura, n-o compatimi, bucura-te pentru ea si fii convins ca e o alegere personala, nu o circumstanta nefavorabila.

Calma doar cat sa-si refaca fortele

Are si ea momente in care vrea doar liniste si pace, insa n-o tin mult. E mult prea plina de energie ca sa stea departe de activitatile care-i plac. Are o viata sociala intensa, indiferent ca e la varsta adolescentei sau a pensionarii. Serenitatea pe care i-o citesti pe chip nu corspunde insa intotdeauna cu starea launtrica. Uneori e senina pentru ca se simte minunat, alteori zambetul e doar o armura care ascunde multe framantari si lacrimi.