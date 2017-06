Ca in fiecare luna, cateva semne zodiacale se bucura de bunavointa astrelor mai mult decat altele. Daca te numeri printre ele, pregateste-te pentru un inceput de vara de neuitat!

Horoscop iunie 2017: Zodii norocoase in luna iunie

Foto: Warunya Ngamcharoen, Shutterstock

Berbec

E drept ca ai facut ravagii in buget si ai cam ramas cu buzunarele goale, ca la serviciu esti ingropata in sarcini nebifate, ca te simti obosita si depasita de situatie, cu toate astea, in iunie nimic nu pare sa-ti umbreasca fericirea. Esti zambitoare si relaxata pentru ca sentimental esti pe val. E o luna tandra, a romantismului, a pasiunii ravasitoare si a dragostei impartasite. Pana la finalul intervalului te mobilizezi si le rezolvi pe toate cu brio. Chiar daca esti obisnuita sa iesi la liman de una singura, ai sansa sa intalnesti oameni care te completeaza perfect si te ajuta bucurosi!

Gemeni

Astrele te transforma intr-o prezenta naucitoare luna asta. Reusesti cam tot ce-ti propui, fie profesional, fie financiar, fie sentimental. Vorba aceea, Soarele e la tine-n semn si te face sa stralucesti! Daca pui timiditatea-n cui, nimeni nu-ti rezista, faci cuceriri pe banda rulanta si, surprinzator pentru tine, obtii tot ce-ti doresti batand din palme, ceea ce ti se intampla rar. Renunta la complexe, profita de vremea buna ca sa iesi cu prietenii, nu refuza invitatiile la distractie, caci de oriunde se pot ivi surprize placute.