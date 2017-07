Desi esti prietenoasa, darnica, mereu acolo pentru cei dragi si mai ales pentru jumatatea ta, parca nu reusesti nicicum sa-ti gasesti linistea. Te urmareste ghinionul sau ar trebui sa privesti viata un pic diferit? Afla unde gresesti si cum poti sa-ti schimbi viitorul.

6 greseli pe care le face femeia Rac

Foto: Udrescu Ovidiu

Esti pesimista

Ai avut de multe ori inima franta si te gandesti cu teama ca orice situatie se poate termina prost.

Astepti mult de la oameni care merita putin

Stii si tu ca gandurile atrag fapte. Energia pe care o emani catre Univers trebuie sa fie una pozitiva, optimista, nu una negativa, tematoare. Daca pleci la mare cu gandul ca va ploua tot concediul si la interviul de angajare convinsa ca n-ai tu destul noroc ca sa capeti acel post, sigur ca iti scazi sansele singura. Daca tu nu crezi in tine, cum sa creada ceilalti? Invata sa te implici fara sa pui raul in fata. Accepta provocarile, nu lasa viata sa treaca pe langa tine. Intreaba-te de fiecare data, nu e mai bine sa risti si sa fii fericita decat sa nu risti si sa ramai cu regretul?

Nu-ti deschide sufletul in fata oricui, nu primi in inima ta pe oricine, nu lasa prea mult de la tine, nu inchide ochii in loc sa spui ce ai de spus. Altfel, inveti oamenii ca te multumesti cu putin. Si mai ai o hiba, esti credula, in stare sa dai ultimii bani din portofel unui impostor care varsa doua lacrimi. E si unul din motivele pentru care esti atat de des ranita in iubire, investesti mult inainte sa ai convingerea ca e reciproc.

Te lasi influentata

Ai o nesiguranta nativa care te face sa te clatini de fiecare data cand cineva te contrazice un pic mai vehement si sa cedezi cand esti rugata insistent. Ajungi sa te indoiesti de toate, de principiile tale, de tine. Fii mai categorica. Nu spune „da“ cand sufletul striga „nu“ si nici invers.