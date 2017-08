Putine zodii sunt asa de dorite, apreciate si laudate cum este Leul. Dupa multi, e regele zodiacului, cel mai puternic semn de foc. Modul de a fi al acestor nativi te face sa-i doresti in preajma si sa le invidiezi personalitatea vibranta.

Trasaturi ale nativilor din zodia Leu

Foto: Gorbash Varvara, Shutterstock

1. Raspandesc multa caldura

Guvernat de Soare, Leul iese in evidenta prin energia pe care o emana. Are o fire optimista, luminoasa, degajata, generoasa, protectoare, care te binedispune, iti da incredere si te face sa te simti in siguranta cand e langa tine. N-ai sa vezi un Leu stand sa-si planga in pumni sau bolborosind despre partea goala a paharului. Dimpotriva, vede o iesire din orice situatie, nu-si pierde niciodata curajul si are un simt al umorului foarte bine dezvoltat.

Desi felina care-l simbolizeaza e fioroasa, Leul are o inima mare, plina de compasiune si e oricand gata sa ofere o mana de ajutor si multa iubire. Face totul pentru ca oamenilor care-i sunt dragi sa nu le lipseasca nimic si ii apara cu inversunare daca simte ca ii paste vreun pericol cat de mic. Un Leu e capabil de orice cand iubeste. Ascunde un suflet sensibil sub armura aparent de nepatruns.

3. Acapareaza toata atentia

Nu se pierde in multime, iar daca vrea sa te cucereasca, sigur va gasi o cale sa te impresioneze si, cu siguranta, poate fi extrem de convingator cand isi doreste ceva sau pe cineva. Oriunde merge, lumea pare sa-l cunoasca si sa se bucure de prezenta lui. E sufletul petrecerilor, al intalnirilor de afaceri, de familie, practic, vedeta oricarei reuniuni. Cu un Leu, nu te plistisesti niciodata.