Unele pisicute sunt blande si dragastoase, altele sperioase, muscacioase, rautacioase. Toate aceste trasaturi depind si de semnul zodiacal al felinei. Daca stii precis cand s-a nascut, afla care-i sunt naravurile!

Horoscopul pisicilor

Berbec



E o pisica incapatanata, care cu greu raspunde la comenzi. Are tone de energie si, cel putin in primii ani de viata, trebuie sa te joci cu ea ore bune din zi daca vrei sa te lase sa dormi noaptea. Nu ofera multa afectiune, nu-i place sa fie dragalita si nu prea sta in brate, dar e foarte geloasa.

Taur

Se adapteaza greu daca te muti si uraste din suflet reamenajarea casei sau sa-i dispara vreun obiect preferat. Mananca mult si nu dai gres cu ea daca-i cumperi cele mai sofisticate sortimente de hrana. Nu se lasa, insa, pana nu gusta si din tot ce mananci tu. Intotdeauna are un favorit al casei, de care se ataseaza cel mai tare.