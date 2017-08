Se spune ca femeile nu-s deloc pricepute la volan si cu toate astea, uneori ar putea da lectii de sofat celor mai buni dintre conducatorii auto de sex masculin. Siguranta cu care se misca in trafic e direct influentata de trasaturile semnului zodiacal. Daca Gemenii fac cele mai multe accidente, urmati de Balante, Varsatori, Pesti, Raci si Lei, iata ca unele zodii (cele de mai jos) sunt reprezentate cu mandrie pe sosele chiar si de urmasele Evei!

Zodii de femei care sunt cele mai bune soferite

Foto: Vandreas, Shutterstock

Capricornul, pe primul loc

Soferitele nascute in aceasta zodie nu-si asuma riscuri inutile, sunt rabdatoare si au un simt al responsabilitatii foarte bine dezvoltat, asa ca esti mereu in siguranta alaturi de ele, indiferent ca se afla la volanul unei masini sport sau al unui... tramvai. Unul dintre secretele lor: nu lasa niciodata starea de spirit sa le dicteze modul de a conduce. Poate abia au castigat o excursie in Dubai sau s-au certat zdravan cu sotul, totusi in trafic se concentreaza la fel de bine la condus si nu sunt deloc imprevizibile. Perfectioniste, detesta soferii indisciplinati, de aceea singurul lor cusur e claxonatul cu exces de zel.

Locul doi, Sagetatoarea

Are o intuitie care-i permite sa simta pericolele de departe si sa le evite cu o viteza de reactie de invidiat, plus o finete care-o ajuta sa parcheze fara cusur, sa se incadreze mereu pe banda potrivita si sa se orienteze foarte bine in spatiu, intocmai ca un instructor auto experimentat. Sagetatoarele sunt sigure pe ele, nu-si pierd cumpatul cand apar situatii neprevazute si conduc entuziast, insa nu agresiv. Cu cat e drumul mai dificil, cu atat e provocarea mai mare, iar concentarea pe masura, asa ca pasagerii nu au motive sa-si faca griji.