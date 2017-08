Adunand luna si ziua in care te-ai nascut si reducandu-le la o singura cifra (de la 1 la 9), obtii Cifra Soarelui care iti corespunde. Ea iti influenteaza relatiile romantice si modul de a relationa cu sexul opus.

Ce iti rezerva Cifra Soarelui in dragoste

Foto: Dzhulbee, Shutterstock

Cifra 1

Esti pasionala, senzuala, dar si posesiva in aceeasi masura. Iubesti intens si te lupti adesea cu nevoia de a-ti domina si controla partenerul, interpretandu-i (de multe ori gresit) orice gest. Cand are nevoie de tine, esti acolo pentru el la orice ora, protectoare ca o mama. Lasa-l sa te domine din cand in cand si fii mai delicata cand ai ceva de obiectat!

Cifra 2

Esti sensibila si foarte suparacioasa. Ca din senin devii tacuta din doar tu stii ce motiv si cu greu vorbesti despre gandurile care te macina. Partenerul se poarta cu tine cu manusi, tocmai din acest motiv. Ai un al saselea simt care-ti permite sa depistezi de la o posta minciunile si tradarile, pe care nu le lasi nepedepsite. Ranile din dragoste nu ti se vindeca usor.

Cifra 3

N-ai cea mai buna impresie despre barbati si despre viata in doi. Stii cat de trecatoare este fericirea, iar asta te face suspicioasa si pesimista cand vine vorba de casatorie sau relatii pe termen lung. Preferi sa te lasi ghidata de instinct si sa traiesti clipa, implicandu-te in aventuri pasagere. Eviti astfel dramele in amor.