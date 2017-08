Am intalnit cu totii acele persoane pe care Universul pare sa le tina mereu in puf. Bat din palme si obtin jobul dorit, castiga concursuri la care participa doar din joaca, nici nu incheie bine o relatie, ca deja pretendentii stau la rand la usa lor, raman fara bani si primesc din senin o prima, ce mai, le merg toate lin, ca pe roate. Sa vedem in ce zodii s-au nascut cei mai mari dintre norocosi!

Cele mai norocoase zodii

Sagetator

Guvernat de planeta Jupiter, a norocului si nascut intr-o zodie de foc, sansele sunt de partea lui in fiecare clipa. Isi asuma riscuri cand e vorba de mize mari, de obiective de anvergura, incununate de cele ma multe ori de nesperat succes. Visurile i se materializeaza, are parte de bogatie si de o ascensiune profesionala ametitoare chiar si pentru el.