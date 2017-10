10 calitati incredibile ale femeii balanta

1. Isi face partenerul sa se simta Centrul Universului

Fermecatoare, sociabila, iubitoare, femeia Balanta este amanta ideala, sotie devotata si cea mai buna prietena a alesului ei. Uraste certurile si luptele interminabile, nu cauta nod in papura si are tone de afectiune de oferit. Plus multe alte calitati care o transforma intr-o partenera aproape perfecta.

O Balanta nu se implica intr-o relatie daca nu e mandra de barbatul ei. Isi traseaza obiectivele numai alaturi de el, ii cere sfaturi, stie sa-l faca sa se simta important, e in stare sa vorbeasca numai despre EL cand e indragostita si tot ce are de spus sunt cuvinte de lauda. Tocmai de aceea, daca o relatie de lunga durata, in care si-a pus toate sperantele, esueaza, Balanta se simte pierduta, greu reuseste sa-si adune puterile si sa mearga mai departe. Nu ramane niciodata mult timp singura.

2. Zambeste tot timpul

Balanta e intotdeauna sufletul petrecerii. Adora sa rada, sa glumeasca, emana in jurul ei energie pozitiva si optimism. Nu trece neobservata, iar daca esti barbat si o ai la bratul tau, poti fi mandru de privirile admirative pe care le atrage. E prietenoasa cu toata lumea, dar fara sa dea motive reale de gelozie.

3. E de o naturalete cuceritoare

Inca de la primele intalniri, Balanta te face sa te simti de parca v-ati cunoaste de-o viata. Intrebarile si subiectele de discutie potrivite le va alege asa de bine, ca n-o sa simti cum trece timpul. E sincera pana la cele mai mici detalii, nu e crispata, nici timida. Nici cand o duci sa-ti cunoasca parintii nu se fastaceste, o sa para de-a casei de cand intra pe usa. Impresioneaza pe oricine prin eleganta, simplitate si bun gust.

4. Cand iubeste, niciun sacrificiu nu e prea mare

In general, Balantelor le e peste mana sa refuze, dar cand sunt indragostite, nici prin gand nu le trece sa o faca. Daca ar fi nevoie, si-ar pune si sufletul, si casa si cardul de salariu la dispozitia iubitului. Sigur, el trebuie sa faca acelasi lucru in schimb. Un barbat care nu-i poate oferi siguranta si confort nu intra in calcul pentru o relatie pe termen lung, decat daca e iremediabil indragostita.