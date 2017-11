foto: tugolukof, Shutterstock

Caracteristicile Soarelui

Pozitia Soarelui in momentul nasterii determina semnul zodiacal, iar fiecare zodie in parte este guvernata de o planeta anume. Strict din acest punct de vedere,Se spune ca femeile sunt asemanatoare Lunii, misterioase, profunde, magnetice, emotive, iar barbatii sunt precum Soarele, impunatori, constanti, hotarati, puternici. In realitate, fiecare dintre noi, femeie sau barbat, are si caracteristici lunare, si solare. In functie de cele care predomina printre trasaturile si preferintele tale, apartii la un nivel profund Soarelui sau Lunii. In continuarea afli din ce categorie faci parte si daca acest lucru te apropie sau te indeparteaza de partenerul de cuplu.

Apartin Soarelui persoanele puternice, bine organizate, autoritare, care au calitati de lider;

Orgoliul, curajul, increderea in sine sunt printre trasaturile lor definitorii;

Sunt hotarate, perseverente, cu principii bine definite, se razgandesc greu;

Optimismul, vitalitatea, energia le caracterizeaza;

Pot fi risipitoare si le este greu sa faca economii;

Cei matinali, care se trezesc devreme si sunt eficienti in prima parte a zile, apartin Soarelui;

Adora muzica alerta, au corpuri tonifiate, suple, nu se ingrasa excesiv, practica sporturi intense;

Oamenilor Soarelui le place caldura si se simt excelent vara, in schimb detesta frigul si mai ales zapada.

Caracteristicile Lunii

Persoanele sensibile, emotive, pasive, care simt nevoia sa fie ghidate si nu au probleme sa se subordoneze;

Inclinate spre viata de familie, pun mare pret pe camin, maternitate/paternitate;

Indecise, sovaielnice, influentabile, isi schimba cu usurinta starea sufleteasca si deciziile;

Creative, au o imaginatie si o intuitie puternica;

Au corpuri aparent fragile, dar se imbolnavesc rar, de obicei pe fondul tristetii si al oboselii; se pot ingrasa mancand pe sistem nervos;

Se trezesc greu si se culca noaptea tarziu, sunt eficiente mai ales in a doua parte a zilei;

Considera atragatoare muzica lenta, bluesurile, meditatia, practica yoga si sunt, de obicei, persoane credincioase;

Oamenilor Lunii le place racoarea serii, suporta bine frigul din lunile de iarna si il prefera caniculei.

Compatibilitate Soare si Luna

Sa vedem daca Soarele si Luna va „tin cununa“ sau va piedici in calea fericirii.

El Soare, tu Luna

Cu siguranta, el este cel care domina relatia si care ia decizii cand e vorba de bunastarea caminului. Devii repede dependenta de el si simti ca te completeaza. Ii vei oferi multa iubire, armonie si un camin calduros. Problemele pot sa apara daca devine excesiv de autoritar, gelos sau daca nu isi exprima sentimentele asa cum ti-ai dori. Femeia Luna resimte absenta romantismului si se ofileste in lipsa lui.