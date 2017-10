foto: pathdoc, Shutterstock

Renastem din propria cenusa

Chiar daca Taurul, unde se afla Luna in acest moment, e o zodie rationala, pasiunea Scorpionului, unde se afla Soarele, ne face mai romantici, mai sensibili, inclinati sa ne constientizam emotiile, sa gandim in profunzime. Avem curajul de a renunta la lucrurile care ne-au consumat prea multe zile, luni, ani din viata fara niciun folos notabil. Pe de alta parte, relatiile solide, puternice, cu o baza sentimentala reala sunt favorizate acum, suntem dispusi sa lasam de la noi de dragul armoniei in cuplu, sa facem compromisuri care sa neapropie mai tare de partener. Conexiunea emotionala si fizica este mai mare ca oricand.

Astrele ne rascolesc sufletele in preajma Lunii Pline, dar de aceasta data zbaterea interioara nu e in zadar. Ne ajuta sa evoluam, sa ne transformam in bine, sa facem pasi decisivi pe drumul vietii. Retraim amintiri dureroase, experiente cu care nu ne-am impacat si pe care nu le-am depasit la vremea lor. E timpul sa stai de vorba cu tine si sa le stergi cu buretele, sa te eliberezi sufleteste de trecut, sa accepti faptul ca nu-ti aduce nimic bun sa te tot intorci in timp. Odata asternuta linistea, apar in perioada urmatoare intalniri nesperate, pasiuni ravasitoare, iubiri de poveste.

Rupturile sunt necesare si benefice

Renuntam la parteneriatele intime sau profesionale care ne trag in jos, care ne tin captivi, care ne ingradesc libertatea, cu riscul de a pierde confortul emotional si/sau material pe care ni-l ofera.

Nevoile noastre profunde nu coincid intotdeauna cu cele ale partenerului de viata/de afaceri si nici nu pot fi compensate financiar. Cuplurile in care existau nemultumiri mai vechi nu sunt ferite de certuri, discutii in contradictoriu, ies la iveala adevaruri, ba chiar unul dintre parteneri poate avea manifestari nu tocmai diplomate sau placute. Tot raul spre bine in aceasta perioada, caci usile inchise deschid drumuri catre situatii de viata mult mai prielnice.