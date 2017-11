E femeia la care viseaza orice barbat, cu toate astea putini sunt cei care ii pot fata. Pasiunea ei te inlantuie, te mistuie si te copleseste. Daca se poate spune despre cineva ca nu iubeste cu foc, ci este focul insusi, atunci femeia Scorpion este aceea.

Calitati de top ale femeii Scorpion

Zeita in dormitor

Misterioasa, dar cu initiativa, romantica, dar provocatoare, este o combinatie intre femeia fatala si femeia visatoare, aceea care vrea sa te salveze, dar numai ca sa te domine, sa te subjuge, dar si sa te protejeze de toti si, mai ales, de toate. Odata ce ai facut o femeie Scorpion sa se indragosteasca de tine, nu exista cale de intoarcere. Nu o uiti niciodata si nu scapi din mrejele ei cu una, cu doua.

Sexualitatea este foarte importanta pentru ea. Investeste mult timp in aceasta latura a vietii si nu ar suporta sa fie neglijata in asternuturi. Ritualul iubirii este vital pentru femeia Scorpion, adora lenjeria scumpa, parfumurile fine, aromele incitante. Stie ca este fascinanta si asteapta sa-i spui asta. Daca te declari sclavul fermecelor ei, o faci fericita. Nevoile emotionale sunt insa si mai puternice decat cele fizice. Cand e indragostita, femeia Scorpion vrea ca barbatul ei sa-i poarte amprenta permanent, sa-i intre in suflet, in minte si in fiecare celula. Impreuna cu ea vei trai cele mai intense clipe, dar si cele mai crunte.

Nu cunoaste limite

In cuplu, in cariera, in familie ea nu cunoaste jumatatile de masura. Cere mult in schimb pentru ca ofera tot. Profunzimea sentimentelor si a hotararii ei nu poate fi intrecuta. Daca isi pune un lucru in minte, nimeni si nimic nu ii sta in cale, indiferent de riscuri si de sacrificii. Incapatanata pana la Dumnezeu si inapoi, niciodata nu se supune si isi gaseste mereu propriul drum. De aceea, chiar si prietenii o considera de multe ori dificila si imprevizibila.