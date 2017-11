Micutele obiecte pe care le purtam asupra noastra sau cele care ne infrumuseteaza locuintele au semnificatii diverse si puteri speciale. Fiecare dintre ele potenteaza anumite energii, pozitive sau negative, asa ca trebuie sa le alegem cu grija.

Cum iti alegi amuleta norocoasa

Cruciulita purtata la gat

foto: Pavel Astra, Shutterstock

Este, probabil, amuleta cea mai cunoscuta, cautata si purtata, dar si cea mai complexa si completa dintre ele. Mai mult decat o bijuterie sau un obiect decorativ, crucea este un simbol al credintei. De multe ori, cruciulitele sunt mosteniri de familie. Le primim in dar de bunici, mame, de la vreo ruda mai indepartata. E bine sa porti doar acele daruri care vin de la persoane dragi, care inseamna mult pentru tine si care iti doresc din suflet binele, mai ales daca obiectele oferite au mai fost purtate inainte chiar de acele persoane. In momentul in care porti atat de aproape de corpul tau un obiect care a apartinut altcuiva, preiei si caznele persoanei respective, crucea grea sau usoara pe care a avut-o de purtat in viata.

Amulete aducatoare de noroc

Orice cruciulita e bine sa fie dusa la Biserica si sfintita inainte de a fi purtata. Tine-o in palma si roaga-te la Dumnezeu, invocand binecuvantarea persoanei care ti-a oferit crucea si deopotriva bunavointa divina. Si cand alegi tu insati o cruciulita noua pe care vrei sa o porti sau sa o oferi cuiva, este bine sa o duci la un preot ca sa o binecuvanteze. Prin sfintire crucea va deveni cu adevarat calauzitoare. Rozariul catolic purtat si folosit pentru rugaciune este si el considerat a avea o mare putere ocrotitoare asupra posesorului. Conditia este sa crezi in insemnatatea si puterea protectoare a cruciulitei pe care o porti. Materialul din care este facuta nu are o insemnatate speciala. Poate fi din aur, din argint, din lemn, din cristal; indeosebi despre cristalele de culoare inchisa, precum onixul, se spune ca au o putere mai mare de a respinge energiile si gandurile negative, purificandu-te sufleteste.

foto: Jan Dix, Shutterstock

Pandantivele cu ingeri, oferite in dar chiar cu scopul de a face prezenta, la nivel simbolic, puterea ocrotitoare a ingerului personal pe care-l are fiecare, sunt aducatoare de liniste, pace, armonie. Tot norocoase, fara nicio legatura cu religia, se considera si cheia, potcoava, ochiul, trifoiul cu patru foi purtate la gat. In privinta statuetelor, cel mai des folosite sunt cele in forma de piramida, elefantul cu trompa in sus, calul, dragonul. Dar nu toate sunt la fel de... prietenoase.