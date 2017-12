Sigura pe ea, vesela, inteligenta, eleganta, sarmanta, daca ai norocul sa te placa si sa te vrea aproape, n-ai idee cat de mult iti va schimba viata o femeie Sagetator. In bine.

Calitatile extraordinare ale femeii Sagetator

Nu are secrete

Sinceritatea femeii Sagetator este frapanta pentru cei care nu o cunosc. Spune lucrurile fara menajamente, nu indulceste adevarul, nu-l cosmetizeaza, pur si simplu, ti-l serveste pe tava, fara sa-i pese ce crezi. Ceea ce, cu siguranta, ii supara pe multi. Nu si pe ea. Este omul care apreciaza sa-i spui fara ocolisuri tot ce ai de spus, inclusiv criticile. Nu va putea respecta niciodata o persoana care nu are curajul sa ii spuna verde-n fata ce simte, ce-si doreste, ce ii place sau ce detesta. E foarte curioasa din fire si pune multe intrebari pana cand afla raspunsul dorit.

Simtul umorului o scoate din incurcatura

Chiar daca modul ei foarte direct de-a fi o pune uneori in situatii delicate, o salveaza simtul umorului. Glumele fac parte din firea ei in asa masura ca uneori ti-e greu sa iti dai seama daca vorbeste serios sau se distreaza copios. Se pricepe de minune sa intretina atmosfera si te poate face oricand sa razi in hohote, daca-si propune asta.

Ii plac provocarile

O incita toate discutiile despre subiecte controversate, fie ele stiintifice, religioase sau filosofice. Poti sa o provoci intelectual sau fizic, nu va spune nu. Cere-i sa urce pe cel mai inalt varf de munte sau sa rezolve cea mai grea ecuatie si n-o sa se lase pana nu vine cu raspunsul. Este o cautatoare infocata a adevarului, a sensului vietii, in scopul dezvoltarii personale. Diversitatea o incita, iar rabdarea nu e punctul ei forte. Traieste viata din plin, nu rateaza nicio aventura si nu da doi bani pe ce cred ceilalti. Daca un lucru ii aduce bucurie, nu sta pe ganduri, lupta pentru el.

Barbatul ideal

Cu toate ca delimiteaza clar intimitatea fizica de cea emotionala si sexul n-are neaparat de-a face cu dragostea pentru ea, niciodata nu se va simti atrasa de un barbat care nu-i impartaseste idealurile sau care nu se ridica la nivelul standardelor etice si intelectuale pe care le impune.

Un partener de cursa lunga trebuie sa-i ofere sinceritate, prietenie, siguranta, dar si distractie si diversitate. Nu tolereaza blazarea, uraste plictiseala si nici nu se gandeste sa accepte sa-i ingradesti libertatea. Doar cineva cu experienta de viata, educat, bine vazut, generos, cu o cultura generala vasta si cu simtul umorului, care totodata ii accepta nevoia de independenta o poate cuceri.