Modul lor direct, chiar transant de-a fi te poate intimida la inceput, dar, daca vrei sa te apropii sufleteste de o nativa Capricorn, vei fi uimit sa constati cat este de retinuta la inceputul relatiei. Nu va fi usor sa o descoperi, dar cand isi deschide sufletul, devine cea mai dedicata partenera. Te cucereste cu un singur zambet la momentul potrivit si nu-ti spune TE IUBESC de la primele intalniri, poate nici dupa cateva saptamani sau luni, ci doar cand e sigura ca asta simte si ca totul e reciproc. Cele mai profunde sentimente le tine pentru ea insasi, ferecate intr-un colt de suflet si nu le dezvaluie decat in momente importante, nu la intamplare. Declaratiile nu sunt punctul ei forte. Poate fi romantica sau obraznica, pasionala sau rece, in functie de modul in care ii starnesti simturile. Iubeste si uraste la fel de intens si cu perseverenta. In plus, este eleganta, stilata si are un bun gust de invidiat. Inclusiv in materie de barbati.

Nu sunt foarte vorbarete, desi pot deveni extrem de comunicative, in functie de context. Cu siguranta stiu sa asculte si sa dea sfaturi bune si obiective. Daca gresesti, prietena Capricorn iti deschide ochii, dar te va sustine orice ai alege, fara sa te judece. Cand e suparata, nu e bine sa fie lasata prea mult in starea asta, caci are obiceiul sa isi adanceasca temerile analizand problema pe toate partile. N-o sa te lase sa-ti dai seama ca sufera, dimpotriva, are tendinta sa se implice in multe activitati care sa o tina ocupata atunci cand lucrurile nu merg lin pe plan emotional. Alteori, ca sa se relaxeze, sta pur si simplu singura cu propriile ganduri, fara ca asta sa insemne ca e depresiva sau trece printr-o drama.

Desi e cu picioarele pe pamant si serioasa, nu-i lipseste simtul umorului si te incurajeaza exact cand ai cea mai mare nevoie. Poate fi si foarte sarcastica, daca isi propune. Sau chiar fara sa vrea.