E implicat, atent, darnic, tandru, grijuliu sau cam aerian si iresponsabil? Pentru tine poate fi tot ce-ti doresti sau nu tocmai, dar oare cum va fi cand veti avea un copil? Astrele spun cine are toate sansele sa fie tatal perfect in functie de zodie.

Cei mai buni tati in functie de zodie

Rac

Foto: Rido, Shutterstock

Copiilor barbatului Rac nu le va lipsi iubirea, cu un tata cunoscut drept unul dintre cele mai sensibile si afectuoase semne din zodiac. Ii va lua in brate protector si ii va purta pe umerii lui cu cel mai mare devotament si cu netarmuita mandrie, le va rezolva problemele si le va sterge lacrimile fara sa oboseasca si fara sa considere ca aceste lucruri sunt doar de datoria mamei. Cu el se vor simti mereu in siguranta. Cand va fi insa nevoie de o mana de fier in educatia lor, aceea vei fi tu.

Leu

foto: Kiselev Andrey Valerevich, Shutterstock

Taur

Leul este un tata minunat, atata timp cat pentru tine ramane el pe primul plan, fiindca nu accepta locul doi, nici chiar de dragul propriilor copii. Cei mici il respecta si il adora. Ii invata in joaca, ii distreaza, ii incurajeaza sa-si urmeze visurile. Spune raspicat ce gandeste, ce pretentii are si stie sa se impuna fara sa bata cu pumnul in masa. Le va transmite valori importante, va fi un punct de reper pentru ei pe tot parcursul vietii si ii va indruma cu tact, fara sa faca pe zbirul.

foto: Matusciac Alexandru, Shutterstock

Desi va fi pentru copii un model de seriozitate si corectitudine, nu va face economie nici de dovezi de iubire, nici de daruri. Generos, le va oferi intotdeauna copiilor tot ce este mai bun si nu va trebui vreodata sa-ti faci griji ca le lipseste ceva. Va fi un exemplu pentru ei, o sa-i invete sa aprecieze fiecare lucru si sa fie responsabili de tot ce au in grija. Taurul are multa rabdare si va repeta de zece ori o lectie, daca e cazul, fara sa se enerveze sau sa se arate exasperat.