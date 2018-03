foto: Tithi Luadthong, Shutterstock

Efecte ale lui Mercur retrograd

Reputatia acestor retrogradari nu e deloc buna, stim ca vin la pachet cu suparari, tristeti, enervari, comunicare defectuoasa si dam vina pe ele pentru tot ce nu merge bine. Sa fie retrogradarile lui Mercur chiar asa de rele cum se spune?

Anul acesta, Mercur este retrograd de trei ori, dintre care prima bate la usa: 23 martie. Sunt vizate semnele de foc: Berbec, Leu si Sagetator, astfel:

23 martie 2018 - Mercur retrograd in Berbec, pana pe 15 aprilie;

26 iulie 2018 – Mercur retrogradeaza in Leu, pana pe 19 august;

17 noiembrie 2018– Mercur retrogradeaza in Sagetator, pana pe 6 decembrie.

Astrologii spun ca in perioadele de retrogradare a planetei Mercur simtim o nevoie acuta de a reevalua anumite situatii de viata, revizuim decizii, ne razgandim si intoarcem fiecare situatie pe toate partile. Chestiuni nerezolvate din trecut revin in actualitate. Influenta definitorie a lui Mercur retrograd poate face ca lucrurile demarate in aceste perioade sa fim nevoiti sa le refacem mai tarziu. Ne putem astepta la probleme de comunicare, nu ne facem intelesi sau interpretam gresit ceea ce altii vor sa ne transmita, de aceea trebuie sa fim prudenti. Ar fi bine sa nu facem promisiuni pe care nu le putem tine, sa nu solicitam credite, sa nu semnam acte importante. Calatoriile programate in perioadele cu Mercur retrograd rareori decurg conform planului - pot aparea elemente surpriza, aventuri neprevazute, amanari, prelungiri sau popasuri neprogramate.

Mercur retrograd in Berbec

Semn de foc, neastamparat, incapatanat, razboinic, Berbecul ne transmite toate aceste trasaturi atunci cand Mercur retrogradeaza in el. Urmarile sunt previzibile: vrem totul aici si acum, ne ia gura pe dinainte, putem scapa vorbe grele la nervi sau deconspira, fara sa vrem, secrete importante. Impulsivitatea se accentueaza, suntem extrem de nerabdatori, rebeli, prea directi, chiar brutali sau neciopliti. Trebuie sa invatam sa ne controlam, sa ne cantarim cu atentie fiecare cuvant si sa nu ne ambalam prea mult cu privire la chestiuni banale, luand in calcul impactul fiecarui pas pe care il facem sau nu. Din cauza tendintei de a actiona fara sa ne luam masuri de precautie, suntem predispusi tot acum la mici accidentari.