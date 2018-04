Visam mult in fiecare noapte, fie ca ne amintim sau nu. Nu de putine ori ne revin in minte franturi, secvente, stari din vis pe care nu stim sa le interpretam. Visele reflecta emotiile, temerile, dorintele noastre, fiind un taram fascinant pentru psihologi si mistici. Interpretandu-le, putem descoperi taine din adancul sufletului, de care nu suntem constienti. Iata cateva dintre simbolurile care, atunci cand ne apar in vis, prevestesc o schimbare benefica de destin ce ne asteapta in viitorul apropiat!

Interpretare vise: semne care pregatesc o schimbare

Apa – transformare

Apa simbolizeaza puritate, curatie, dar si profunzime. Daca visezi rauri curgatoare, izvoare, cascade, lacuri cu apa limpede, cristalina, inseamna ca esti pregatita sa evoluezi spiritual, sa te transformi intr-o versiune mai buna a ta. O schimbare este asteptata si bine-venita pentru tine. O apa tulbure, involburata este semnul unor framantari interioare si te atentioneaza ca e timpul sa lamuresti nemulțumirile si sa lasi in urma sentimentele negative.

Foc – purificare

Mijloc de transport – o noua directie

Focul care arde este simbolul prin excelenta al purificarii si transformarii. In viata reala, ne poate fi prieten sau dusman; cand suntem in intuneric, ne lumineaza calea si ne arata drumul bun. De aceea, cand visezi foc, inseamna ca esti pregatita sa te desprinzi de trecut, sa o iei de la capat, sa renasti, mai puternica, din propria cenusa. Totodata, focul poate reprezenta pasiune, dorinta, furie reprimata. Este semn ca trebuie sa dai frau liber sentimentelor tale, sa fii deschisa si decisa.

Avion, tren, masina, autobuz, vapor, toate reflecta nevoia de a te distanta de viata ta actuala, de a lua o pauza, de a te relaxa, de a te retrage undeva, departe. Mijlocul de transport reprezinta tranzitia catre un nou inceput, la adapost de griji si nelinisti, cat si nevoia de ajunge la destinatia pe care ne-am propus-o in viata, de a ne indeplini misiunea, planurile.