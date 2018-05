Femeile nascute in aceasta zodie nu sunt usor de cucerit, dar cine reuseste se bucura de o partenera aproape perfecta pentru tot restul vietii.

Cum cuceresti femeia Taur?

Ofera-i liniste!

Armonia, confortul, siguranta sunt aspecte foarte importante pentru oricine, cu atat mai mult pentru o femeie nascuta intr-un semn de Pamant. Oamenii cei mai dragi trebuie sa-i aduca echilibru, nicidecum stres, nelinisti, intrigi. Ea insasi este foarte sincera, dedicata, fidela si asteapta acelasi lucru in schimb. Nu va trece peste miciuni sau tradari, este extrem de categorica din acest punct de vedere si nu accepta lipsa de principii. Cu ea trebuie sa ai rabdare, nu-i place s-o grabesti sau sa fii prea insistent, iar cu o atitudine schimbatoare sau rece o indepartezi cel mai usor.

Munceste mai mult decat ea!

Taurii sunt foarte implicati in munca lor si interesati sa fie mai buni pe zi ce trece, sa castige mai bine, sa-si poata permite mai multe lucruri. O femeie nascuta in aceasta zodie nu va accepta alaturi un barbat care se multumeste cu putin sau care cheltuieste banii cu nesabuinta. Financiar, trebuie sa stai mai bine decat ea, ceea ce nu e neaparat usor, caci femeile Taur castiga aproape intotdeauna excelent. Dar poti sa fii linistit cu o astfel de partenera de viata alaturi, caci nu se asteapta s-o salvezi cand da de greu, iar daca ti se intampla sa treci printr-o perioada proasta financiar, lupta cot la cot cu tine si te ajuta prin toate mijloacele.

Rasfat-o!

Femeile Taur sunt gurmande. Dar cum muncesc foarte mult, e firesc sa nu le ramana timp de petrecut in fata aragazului si nici chef sau energie, pentru ca, fie vorba-ntre noi, adora si relaxarea la fel de mult cum le place sa aiba contul din banca asigurat. Asa ca, vor fi incantate de acel barbat care le invita la cina intr-un loc cochet sau le pregateste chiar el o masa gustoasa. Ii poti arata ca o pretuiesti oferindu-i fara un motiv anume un masaj, o zi la SPA sau o sticla din sampanie ei preferata, doar pentru a sarbatori faptul ca o ai alaturi. Ii plac lucrurile frumoase, pretioase, asa ca ai mai mari sanse s-o cuceresti cu un buchet de orhidee decat cu unul de flori de camp, chiar daca-s culese chiar de tine.

Cedeaza tu, fiindca ea nu o va face!

Cand e convinsa ca are dreptate (si e convinsa de cele mai multe ori) o femeie Taur nu-si schimba parerea pentru nimic in lume. Nu te gandi sa o contrazici, mai ales cand sunt si altii de fata. Este, dupa multi, cel mai incapatanat semn zodiacal. Cand o superi foarte tare, nu vei reusi s-o imblanzesti usor. Ciocolata si muzica buna iti cresc sansele, totusi.

Casatoreste-te cu ea!

Mai mult decat alte semne, femeia Taur are nevoie de certitudini. Siguranta sentimentala si cea materiala ii sunt necesare in egala masura si cea mai buna cale de a-i demonstra ca se poate baza pe tine si emotional, si financiar pe termen lung este sa-i vorbesti despre voi la viitor, ca despre o familie. Nu inseamna ca-ti va raspunde DA daca o ceri in casatorie la o saptamana dupa ce v-ati cunoscut. Femeia Taur se hotaraste greu asupra unui partener de viata tocmai pentru vrea sa fie sigura ca alege bine, pentru totdeauna. Trebuie sa-i castigi increderea si sa o faci sa se simta speciala in fiecare zi.

Foto interior si homepage: IVASHstudio, Shutterstock