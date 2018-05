foto: Redshinestudio, Shutterstock

Cupluri de zodii care au o legatura extraordinara

Pesti si Rac

Oamenii se iubesc in multe feluri. Instinctul, atractia fizica, compatibilitatea intelectuala pot aduce doi oameni impreuna. Insa exista cupluri in care legatura dintre parteneri este atat de profunda, incat pare ca nimeni si nimic n-ar putea-o destrama. Iata care sunt acestea!

Ambele sunt zodii de apa, cu o emotivitate si sensibilitate aparte. Isi inteleg unul altuia slabiciunile, fragilitatea, privirile, tacerile, stiu cum sa se poarte in prezenta celuilalt, ce sa spuna si cand, astfel incat nu se ranesc niciodata iremediabil. Foarte intuitivi si empatici, al saselea simt ii ajuta sa-si dezvaluie fara multe cuvinte cele mai ascunse trairi si ii leaga intr-un fel unic. De cele mai multe ori, chiar daca se mai si cearta, sunt atrasi unul spre altul cu o forta aproape inexplicabila si nu pot sta departe prea mult timp. Iubirea lor are radacini adanci.

Gemeni si Varsator

Amandoi sunt oameni ai extremelor si se completeaza in cel mai frumos mod cu putinta. Diferentele dintre ei ii apropie, stiu sa se tempereze sau sa se incurajeze reciproc in momente cheie. Pasionali, se distreaza impreuna, iubesc petrecerile si pun mult suflet in orice proiect. Curajul si sinceritatea Varsatorului dau incredere sovaielnicului Geaman, iar calmul de care da dovada Geamanul tempereaza nerabdatorul Varsator. Isi compenseaza unul altuia slabiciunile, ceea ce creeaza in scurt timp o dependenta a sufletelor.

Taur si Fecioara

Acestia doi nu trebuie sa faca niciun efort ca sa stabileasca o legatura sufleteasca profunda. Se uita unul la altul ca intr-o oglinda. Au aceeasi nevoie de stabilitate, specifica zodiilor de Pamant. Sunt parteneri de nota zece in afaceri, in dormitor, in dragoste si in tot ce isi propun. Daca ar fi calculata in procente, potrivirea lor s-ar apropia de 100%, caci niciunul nu abandoneaza proiectele comune, amandoi sunt bine organizati, cu picioarele pe Pamant si isi sunt alaturi in cele mai frumoase, dar si cele mai grele clipe. Impreuna sunt de neoprit.