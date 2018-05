foto: Halfpoint, Shutterstock

Ai tendinta sa fii subiectiva, emotiva, visatoare, coplesita de emotii si sentimente confuze la inceput de iunie. Lucrurile se schimba dupa jumatatea lunii, cand Venus intra in Leu si prindem curaj, ne declaram fatis iubirea, cu inflacarare. Nu intotdeauna raspunsul este cel scontat, dar avem multumirea ca ne-am ascultat inima.

Horoscopul dragostei pentru luna Iunie

Horoscop dragoste iunie Berbec

Horoscop dragoste iunie Taur

Horoscop dragoste Gemeni iunie

Horoscop dragoste iunie Leu

Horoscop dragoste iunie Fecioara

Luna incepe cu o stare de multumire sufleteasca si apropiere fata de partener, care ar dura mult si bine daca n-ar interveni intre voi mandria si posesivitatea. In ciuda blocajelor care apar, e bine sa nu te abandonezi tentatiilor care-ti pot aduce incurcaturi sentimentale. Daca esti deja intr-o relatie, rezista ispitei de a ceda unui flirt doar aparent nevinovat, pe fondul neintelegerilor din cuplu si al dorintei tale de a-ti afirma independenta. Pastreaza-ti reputatia intacta si nu face compromisuri!

Ai tendinta sa pui intreaga responsabilitate a neintelegerilor din cuplu pe umerii partenerului, dar mai productiv este sa cauti vina undeva la mijloc. Este posibil ca el sa nici nu fie constient de o nemultumire a ta despre care nu i-ai vorbit pana acum. Discutiile deschise si micile concesii sunt singura cale de a face relatia sa mearga sau chiar de a o imbunatati. Nu lua decizii definitive si lasa momentele frumoase din relatie sa o defineasca, nu micile neintelegeri sau gelozii.

Ai senzatia ca partenerul nu se implica suficient in viata de cuplu, nici financiar, nici sentimental, dar e posibil ca si el sa aiba exact aceeasi impresie in ce te priveste, in ciuda faptului ca amandoi va straduiti ca lucrurile sa mearga. Incapatanarea nu duce nicaieri, asa ca incercati sa va reorganizati si sa stabiliti ce atributii are fiecare. Atitudinea fata de relatie se schimba, in bine sau nu, in functie de cat de unit este cuplul vostru. E bine sa cauti iubirea si in lucrurile mici, sa te regasesti, sa lasi de la tine.

Pana la jumatatea lunii, cand Venus este in semnul tau, iti indrepti toata atentia catre cei pe care ii iubesti, mai ales daca unul dintre ei trece printr-o situatie dificila sau stresanta. Desi faci eforturi, lucrurile par sa nu evolueze deloc in directia pe care ti-o doresti, iar comunicarea intampina piedici. Daca ai programate alte activitati strict legate de confortul personal sau de serviciu, e posibil sa fii nevoita sa le amani in ultima clipa ca sa petreci mai mult timp alaturi de sot sau de copii.

Venus tine cu tine si iti aduce o doza de erotism si energie sexuala, dar si romantism dupa jumatatea lunii iunie. Simti ca iubirea merita orice sacrificiu si esti tentata sa te lasi purtata de val, chiar daca nu stii incotro te poarta. Chiar si asa, realatiile stagneaza sau, cel putin, nu cunosc o evolutie armonioasa, care sa-ti dea motive de entuziasm. Problemele de cuplu au la baza intrigi, taine iesite la iveala pe nepusa masa si orgoliul care te face sa reactionezi exagerat.

Rabdarea este cuvantul de capatai pentru Fecioare in iunie. Astepti confirmari sau clarificari pe care nu le primesti, asa ca e de dorit sa nu-ti faci iluzii. Esti neobisnuit de capricioasa si treci prin mici indispozitii, nu stii precis ce simti si ce-ti doresti, dar ceva nu-ti surade. Trebuie sa ramai obiectiva si daca ai unele pretentii de la partenerul de viata, sa fie explicite si, mai ales, realizabile. Nu-i cere imposibilul! Timpul petrecut cu copiii te ajuta sa uiti de griji si nemultumiri.