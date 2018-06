Cand orice ai face nu iti merg lucrurile cum ai vrea, degeaba iti schimbi locul de munca, prietenii, sotul sau culoarea parului. Pana nu-ti vei schimba gandirea si atitudinea, rezultatul va fi mereu acelasi. In continuare, cele 6 zodii care mai au de lucrat la modul in care privesc viata!

6 zodii care ar trebui sa-si schimbe felul in care gandesc

Berbec – nu te gandesti la consecinte

Problema cu modul de a gandi al Berbecilor este ca ei nu gandesc inainte, ci abia dupa ce actioneaza si mai mereu se trezesc implicati in buclucuri si conflicte. E bine sa fii spontan, sa traiesti din plin clipa, dar lucrurile nu functioneaza intotdeauna la foc automat. Chiar daca ai senzatia ca pur si simplu nu te poti stapani, ca n-ai rabdare sa analizezi o situatie, vointa se educa. Nu te mai baza pe principiul „Mie nu mi se poate intampla“, caci nu intotdeauna norocul tine cu tine.

Taur – respecti prea multe norme

Taurii tin la traditii, la lucrurile materiale, dar prea marea dorinta de stabilitate ii impiedica de multe ori sa actioneze liber. Prea multe constrangeri, prea multe reguli autoimpuse. Taurii nu dau dovada de deschidere pentru nimic din ce nu corespunde cu principiile lor de viata si rateaza astfel sanse importante. Daca esti Taur, bucura-te mai mult de fiecare moment, ia lucrurile asa cum sunt, fara sa tii cont de reguli si accepta ca nu sunt toti ca tine.

Sfat astro: nu te impotrivi schimbarii

Scorpion – analizezi totul prea mult

Greseala ta este ca iti obosesti mintea cu prea multe ganduri, in incercarea de a controla lucruri care nici macar nu depind de tine. Iti faci rau singura si esti prizoniera propriilor temeri. Nu de putine ori ajungi sa regreti modul in care reactionezi, exagerat, sufocant. Emotiile coplesitoare sunt cele care te imping sa supradimensionezi orice fleac. Nu amplifica importanta lucrurilor, propune-ti sa nu mai creezi scenarii in mintea ta, ci sa astepti sa afli varianta reala si corecta a lucrurilor inainte sa acuzi lumea de vrute si nevrute.