Nu e momentul sa mutam muntii din loc, chiar daca simtim in continuare nevoia de schimbari. Trebuie sa luam lucrurile asa cum vin, sa nu le grabim, sa asteptam, sa ne relaxam, sa traim clipa fara sa ne impunem termene limita. Sunt neobisnuit de multe planete retrograde (Marte, Neptun, Jupiter, Saturn si Mercur, dupa data de 26 iulie) care ne incetinesc atingerea obiectivelor majore. Putem cere socoteala pentru evenimente petrecute mai demult si care pareau uitate. Contextul astral ne pune in situatia de a reevalua strategii, de a ne reface planuri, de a analiza relatii sentimentale si profesionale care nu par sa duca unde ne dorim. E bine sa ne cunoastem limitele si vulnerabilitatile si sa lasam deciziile radicale pentru altadata, cand vom avea mai multa sustinere astrala si incredere in propriile forte. Spre sfarsitul lunii devenim din pasivi, hiperactivi, ne cerem drepturile si nu cedam nimic.

Horoscop iulie 2018 pentru fiecare zodie

Horoscop iulie Berbec

Horoscop iulie Taur

Horoscop iulie Gemeni

Horoscop iulie Rac

Horoscop iulie Leu

Horoscop iulie Fecioara

Preocuparea ta neobisnuita pentru aspectul fizic are efecte benefice si in planul sanatatii, caci incepi sa ai mai multa grija de tine. Fie ca te hotarasti sa mergi la nutritionist, la naturopat sau la un antrenor personal, iti va fi mult mai usor astfel sa-ti atingi obiectivele si sa te simti bine in pielea ta. Totul e sa nu te plistisesti de „reteta“ pe care o primesti. La serviciu ai mult de lucru, dar si cateva oportunitati de a iesi in evidenta si chiar de a obtine un castig suplimentar, poate printr-o colaborare. Spre finalul lunii e indicat sa nu te bazezi pe altii si sa-ti faci programul asa cum iti place. Spune NU fara sa regreti!

E un indemn pe care sigur nu-l auzi prima oara, mai ales de la cei dragi, care te vor mai mult in preajma lor si mai putin preocupata de munca, bani, termene limita. Presiunea pe care o pui asupra ta nu-ti face deloc bine in perioada asta, ba chiar o poti resimti fizic sub forma de palpitatii, dureri de cap, moleseala accentuata. Bucura-te de cateva zile de relaxare totala, in care sa fii doar tu si familia, fara alte ganduri si griji. A doua parte a lui iulie e un moment bun sa vorbiti deschis, sa treceti peste supararile vechi si sa va apropiati mai tare. In ultimele zile ale lunii nu face cheltuieli si nu semna acte!

Chiar daca par tentante, nu investi nesabuit in distractii scumpe care vin si trec. Daca e vorba de concediul de vara impreuna cu familia, asigura-te ca si partenerul are aceleasi planuri cu tine, mai ales in cazul in care el e cel care achita nota de plata. In ceea ce priveste sanatatea, ar fi bine sa faci un control medical si niste analize de rutina, mai ales daca apar simptome care pot semnala o problema specific feminina. Nu ezita sa discuti deschis cu ai tai, se dovedesc foarte intelegatori si cooperanti in aceasta perioada in orice privinta, ba chiar te pot ajuta sa iesi dintr-o incurcatura pentru care nu vedeai rezolvare.

Trebuie sa profiti de Luna Noua din 13 iulie. Pentru tine acest 13 e cu mare noroc, caci vine cu dorinta si sansa de a-ti duce la bun sfarsit planuri mai vechi, neterminate. Un moment prielnic sa-ti imbunatatesti orice aspect al vietii, de la dieta, la job sau relatia de cuplu. De indata ce faci primii pasi in directia dorita de tine, te vei simti alt om! Fii atenta la ceea ce iti transmit ceilalti, familie sau colegi de serviciu, prin gesturi si cuvinte aparent intamplatoare. Singurul avertisment este in privinta cheltuielilor, pe care e bine sa nu le lasi sa scape de sub control. Vei fi recunoscatoare mai tarziu pentru orice economie facuta acum!

Daca ai vreo problema de sanatate, e bine s-o rezolvi la inceputul lunii, cand organismul are o mai mare putere de refacere. Tot atunci ar fi indicat sa eviti discutiile in contradictoriu si sa renunti la criticile care nu sunt cu adevarat necesare si constructive. Poate sa apara o sansa nesperata de castig financiar, care iti cam incurca insa planurile de vacanta. Spre finalul lunii, cand Soarele intra in semnul tau, te simti pe val si vrei sa demonstrezi asta prin toate mijloacele. Esti hotarata sa pui punct oricarei relatii care nu te multumeste si sa-ti vezi de viata. Nu lua decizii radicale pana cand nu ai o varianta alternativa concreta!

Venus intra in zodia ta in data de 11 iulie. Te simti feminina, atragatoare, tocmai de aceea o vizita sau mai multe la un salon sau clinica de infrumusetare sunt dorite si bine-venite. Procedurile corporale functioneaza foarte bine mai ales in a doua parte a lunii, asa ca nu ezita sa-ti faci o programare la cosmeticiana sau la medic. Ai atitudinea si norocul necesare pentru a negocia si a obtine ce-ti doresti si in viata de cuplu, si in cea profesionala. Incearca sa fii mai permisiva cu partenerul de viata, parintii sau copiii si sa nu lasi conflictele minore sa ia amploare.