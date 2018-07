Aduna cifrele care-ti alcatuiesc ziua nasterii, redu-le la una singura si afla cum te influenteaza!

Ce spune despre tine data nasterii

Esti numarul 1 – daca te-ai nascut pe 1, 10, 19 sau 28

Compatibil cu: 4, 6, 8, 3, 5, 7

Faci totul sa iesi in evidenta, sa domini, sa fii apreciata, populara. Talentul si sarmul te ajuta. Reusesti de cele mai multe ori sa obtii ce-ti doresti, in viata profesionala si personala, fiindca nu iti sta in fire sa renunti pana nu ies lucrurile asa cum vrei. Esti optimista, isteata, sigura pe tine, prietenoasa, dar incapatanata si impulsiva.

Esti numarul 2 - daca te-ai nascut pe 2, 11, 20 sau 29

Compatibil cu: 2, 5, 9

Generoasa din fire, sensibila, sincera, intuitiva, nu ti-e deloc greu sa-ti faci prieteni si nu-ti place sa petreci prea mult timp singura. Lucrezi mai bine in echipa. Te simti completa doar alaturi de altcineva si implinita cu adevarat numai cand iti intemeiezi o familie. Creativitatea te poate ajuta sa activezi in domeniul artistic si sa te exprimi excelent prin cuvinte.

Esti numarul 3 - daca te-ai nascut pe 3, 12, 21 sau 30

Compatibil cu: 6, 9, 1, 3, 5

Muncesti mult pentru lucrurile care conteaza cu adevarat in viata. Esti disciplinata, organizata, ambitioasa si te faci remarcata datorita chipului mereu zambitor si exemplului bun pe care-l oferi mereu. Iti castigi singura banii si vrei sa-ti fie respectata independenta. Desi esti flexibila in gandire, ai uneori tendita sa te impui in fata altora.

Esti numarul 4 - daca te-ai nascut pe 4, 13, 22 sau 31

Compatibil cu: 1, 8, 5, 6, 7

Esti tare incapatanata si nu-ti place sa primesti sfaturi fara sa le ceri. Te temi de plictiseala, asa ca tot timpul cauti alte schimbari si provocari. Preferi sa fii singura decat sa-ti intemeiezi o familie doar pentru ca trebuie. Cand te indragostesti, nu de putine ori ignori complet ratiunea si intri in situatii complicate. Traiesti din plin clipa si nu reusesti sa faci mari economii.