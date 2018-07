Nu trebuie sa poti citi gandurile, sa poti zbura sau sa pasesti pe apa ca sa spui ca da, ai o superputere. Fiecare dintre noi are o calitate aparte de care este constient sau nu, dar pe care ar fi bine s-o accesam cat mai des si s-o dezvoltam. Astfel, ne ajutam pe noi insine, dar si pe ceilalti.

Superputerea fiecarei zodii in parte

Berbec – ai o putere de convingere incredibila

Hotarata, optimista si plina de energie atunci cand faci un lucru, le dai si altora incredere, ii incurajezi si ii ajuti sa faca mai mult decat se credeau in stare. Esti genul de persoana care nu doar se ridica de jos dupa fiecare cazatura, dar ii convinge si pe altii sa faca la fel.

Taur – esti ireal de rabdatoare

Se stie cat de incapanat poate fi un Taur atunci cand isi pune ceva in minte. Determinarea si motivarea ta nu cunosc limite. Ai rabdare infinita pana cand iti indeplinesti obiectivele. Spiritul tau este de invingatoare: castigi pentru ca ramai in joc in vreme ce altii au renuntat demult.

Gemeni – atragi oamenii ca un magnet

Ai abilitati sociale de neegalat. Esti intotdeauna o companie placuta, stii ce si cand sa spui, comunicarea nu are niciun secret pentru tine. Oamenii te plac pentru ca esti deschisa, ingaduitoare si le vezi frumusetea interioara, fara sa le judeci vulnerabilitatile.