Nativii fiecarei zodii sunt inclinati catre anumite comportamente si trasaturi. Ce verb si ce atribut te caracterizeaza in mod dominant, afli in continuare!

Cuvintele care caracterizeaza fiecare zodie

Berbec



Verb: a vrea

Atribut: curaj

Daca esti Berbec, esti ca un copil. Vrei totul, vrei acum si vrei din tot sufletul! Intotdeauna lupti cu energia la maximum pentru ce-ti doresti. Cand iti pui ceva in minte, nu te lasi pana nu obtii.

Taur

Verb: a avea

Atribut: hotarat

Pentru Tauri este foarte important sa aiba bani, bunuri, confort. Siguranta financiara si cea familiala sunt primele pe lista de prioritati, pe care le indeplinesc mereu, cu multa perseverenta.

Gemeni

Verb: a sti

Atribut: sociabil

Comunicarea este punctul forte al Gemenilor. Vorbesc despre orice, sunt mereu dornici sa stie, sa invete, sa afle noutati, sa ia primii pulsul evenimentelor. Adora sa fie ascultati si laudati!

Rac





Verb: a simti

Atribut: empatic

Sensibilitatea Racilor este cunoscuta. Ei trec totul prin filtrul fin al inimii, mediteaza si reflecteaza mult, au sentimente si presentimente coplesitoare. Stiu sa asculte si sa inteleaga suferintele.

Leu

Verb: a face

Atribut: puternic

Cei nascuti in zodia Leului sunt obisnuiti sa actioneze. Se fac remarcati si isi castiga bataliile prin propriile forte. Au incredere in ei si nu se dau in laturi de la distractie, nici de la responsabilitati.

Fecioara

Verb: a analiza

Atribut: organizat

Una dintre cele mai rationale, meticuloase si practice zodii, Fecioara analizeaza tot si pe toti la sange, chiar si pe insasi. Este calculata si ii place sa iasa in evidenta apropiindu-se de perfectiune.