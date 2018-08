Foto: ViChizh, Shutterstock

Lipsa comunicarii este pentru cei nascuti in zodii mai putin vorbarete fireasca si lesne de trecut cu vederea, strict legata de un anumit context (o perioada agitata la serviciu, poate) sau parte din felul lor de-a fi (n-o sa vezi, de exemplu, un Capricorn foarte generos la vorba) . In cazul altora, detasarea emotionala este semnul unei nemultumiri profunde, care poate duce chiar la o ruptura definitiva, in cazul in care o ignori.

Ce semnificatii are tacerea pentru aceste 4 zodii

Gemeni

Cand cea mai comunicativa dintre zodii nu mai gaseste nimic de spus, inseamna ca si-a pierdut total interesul pentru partenerul de cuplu. Daca Geamanul evita si contactul fizic, e zgarcit cu atingerile si imbratisarile, ai motive sa te gandesti serios ca lucrurile nu se indreapta intr-o directie buna. Ia in calcul varianta ca ar putea impartasi cu altcineva tot ceea ce pana nu demult iti era dedicat tie, caci Gemenii sunt mereu in cautarea partenerului de discutii si de viata ideal. Totusi, ai noroc ca e foarte expresiv si usor de citit. Nu de putine ori, ei se distanteaza voit, pentru a te lasa pe tine sa tragi concluziile si sa propui sa mergeti fiecare pe propriul drum.

Rac

Racul nu poate trai fara sa sporovaiasca. E in stare sa stea la discutii ore-n sir cu partenerul de cuplu, sa-si faca planuri, declaratii, pentru ca doar asa se simte intreg si inteles. Daca dintr-o data devine tacut si distant, cel mai probabil cauza e o suferinta ascunsa. Racii sunt foarte sensibili si usor de ranit, iar de cele mai multe ori asteapta sa observi tu ce n-ai facut bine si sa-ti ceri iertare. Tacerea pe care o manifesta in prezenta ta inseamna lacrimi intre patru pereti si se traduce printr-o nevoie profunda de atentie. Cu cat pare sa se retraga, ci atat Racul asteapta sa fie cautat si iubit. Important este sa nu-l lasi sa se plictiseasa sa astepte.