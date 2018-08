In functie de ziua si luna in care te-ai nascut, iti corespunde un anumit semn zodiacal. Intrebarea e: te reprezinta cu adevarat trasaturile definitorii ale zodiei din care faci parte? Daca te regasesti in cele de mai jos, inseamna ca faci parte din zodia potrivita.

Trasaturile definitorii ale fiecarei zodii

Berbec

Pur si simplu nu ai stare, nu suporti sub nicio forma sa astepti, sa pierzi timpul. Vrei sa fii mereu prima.

Esti irascibila, incapatanata, te enervezi usor si reactionezi sub primul impuls, de multe ori fara pic de diplomatie.

Oricat esti de indragostita, iti pastrezi intotdeauna independenta si tii cu dintii de libertatea ta.

Taur

Calma, foarte bine ancorata in realitate si hotarata, iti cunosti valoarea, stii exact ce-ti doresti si esti destul de perseverenta ca sa obtii, si pe plan profesional si personal.

Esti o familista convinsa si una dintre cele mai devotate sotii.

Muncesti mult si cu folos. Stabilitatea materiala este esentiala pentru tine si ai mereu un ban pus deoparte.

Gemeni