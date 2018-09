Inceputul toamnei este unul lin anul acesta. Si vremea, si astrele tin cu noi si fac trecerea catre noul anotimp placuta si usoara pentru majoritatea semnelor zodiacale. Insa 4 dintre ele sunt favorizate pe mai multe planuri si ar trebui sa profite la maximum de aceste luni!

4 zodii care se bucura de noroc in aceasta toamna

Berbec

Sub influenta planetei Jupiter, vei avea noroc de noutati care iti schimba planurile intr-un mod extrem de benefic in ultima parte a anului. Oferte tentante profesional sunt posibile inca de la inceputul toamnei, din septembrie. Poate fi vorba si de calatorii in tara sau in strainatate, in interes personal sau de serviciu, de vreo specializare care iti ofera oportunitati interesante, de inceperea sau continuarea unor studii. Iti doresti si reusesti sa iesi in evidenta, sa-ti imbunatatesti conditia fizica, sa ajungi in cea mai buna forma a ta. Ai noroc si pe plan financiar, iar relatiile de serviciu, cat si cele intime, evolueaza favorabil. Desi cheltuielile sunt multe si nu neaparat marunte, se tot ivesc surse de venit sau ajutoare care-ti dau voie sa te bucuri de viata fara prea multe griji.

Balanta

In acest an nu au lipsit responsabilitatile, stresul, perioadele agitate, insa toamna pare sa dreaga tot ce au stricat lunile nefaste. Norocul ti se schimba de la final de septembrie, odata cu sosirea lui Mercur si a Soarelui in semnul tau. Ai parte de succes si tihna si in viata sentimentala, si in cea profesionala, dar si oportunitati de colaborari sau intalniri noi, fructuoase. Nu te mai streseaza nicio responsabilitate apasatoare, se asterne linistea, iar tu te simti in siguranta, implinita, multumita. Certurile vechi sunt date uitarii, neintelegerile isi gasesc rezolvare, nu mai exista presiune si reprosuri din partea celor dragi, astfel ca iti poti canaliza energia in directiile cu adevarat importante pentru tine. Te regasesti din punct de vedere emotional.