Pe unii o raceala banala ii tintuieste la pat o saptamana, altii se duc la birou si cu febra 40. Tu cum te porti cand mici simptome de boala iti dau tarcoale?

Ce faci cand te imbolnavesti in functie de zodie

Berbec – tu, bolnava? nu!

Si cand esti cu un picior in groapa, te bati cu pumnul in piept ca mergi si la serviciu, si la sedinta cu parintii, ba chiar ai sta si la sala de forta vreo doua ore, ca sa demonstrezi ca nu te dovedeste pe tine vreo boala. Ai nevoie de cineva care sa te ia de mana, sa te duca in dormitor, sa-ti dea medicamentele si un ceai fierbinte si te inchida in casa.

Taur – totul trece cu o mancare buna

Daca esti Taur, nu obisnuiesti sa faci din tantar, armasar, insa iti place sa te rasfeti. Mai ales cand fizic nu esti nici pe departe in cea mai buna forma, simti nevoia sa te recompensezi si apelezi la trucurile care-ti imbunatatesc starea de spirit instant. O supa buna de casa, friptura preferata, un pahar de whisky si... de la capat!

Gemeni – mergi la doctor maine

Esti convinsa ca-ti trece in 7 zile cu medicamente si intr-o saptamana fara, asa ca amani vizita la medic cat de mult poti. Intre timp, citesti toate cartile si articolele medicale despre simptomele tale, incat ai putea sa faci o lucrare de doctorat despre asta. Pana te hotarasti sa te programezi la medic, probabil nici nu mai e nevoie.

Rac – vrei sa fii lasata in pace

Tu ai grija de toti ai casei, chiar si cand sunt sanatosi tun. Daca nu primesti de la ei toata atentia pe care stii ca o meriti cand ti-e rau, te inchizi in carapace si nu mai vorbesti cu nimeni. Te oblojesti cum stii tu mai bine si faci in asa fel incat sa fie si mancarea gatita, si casa luna. Asta nu inseamna ca nu tanjesti dupa ajutor, doar ca esti prea orgolioasa ca sa-l ceri.

Leu – juri ca n-ai nimic

Ai mult prea multe treburi importante de facut ca sa pierzi timp stand in pat sau plimbandu-te prin spitale, asa ca te porti ca si cum nu s-ar fi intamplat nimic. Negarea nu-ti face tocmai bine, caci nu de putine ori ajungi sa irautatesti lucrurile si sa-ti agravezi starea... Cand te simti rau cu adevarat, toata planeta trebuie sa fie la dispozitia ta, sa te salveze!

Fecioara – te plangi mult, dar nu te lasi!

Cand esti bolnava, ar fi mai bine sa nu stea nimeni in preajma ta. Nu de alta, dar nu-ti convine nimic si orice lucru marunt te scoate din sarite. Vrei sa-ti vezi de ale tale, sa-ti iei pastilele si sa te odihnesti, fara sa ai de lucru dupa nimeni. Daca cei din jur nu pot fi de ajutor, macar sa nu te incurce!