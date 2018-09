Retrogradarea planetei Venus in Scorpion la inceputul lunii este evenimentul cu cel mai mare impact astral si ne pune in situatii dificile, karmice, din care iesim mai mult sau mai putin sifonati in functie de faptele noastre trecute, dar si de sentimentele prezente. Riscul este sa sufocam sau sa ne simtim sufocati de partener, sa devenim suspiciosi, posesivi, dependenti, nelinistiti fara motiv real. Se pot incheia relatii care nu mergeau bine si care ne incorsetau. Cea mai buna cale de a ne recapata increderea in ceilalti si in noi este sa comunicam deschis, sa petrecem timp cu cei apropiati si sa rezistam tentatiei de a domina.

Luna Noua in Balanta din 9 octombrie ne preseaza sa luam decizii nu tocmai comode, sa ne facem ordine in viata, sa alegem drumul pe care avem de gand sa-l urmam in viitor, iar pe 24 octombrie, Luna Plina in Taur ne aduce orgoliu, dorinta de castiguri imediate si ne indreapta atentia asupra lucrurilor palpabile, materiale.

Citeste horoscopul zilnic si afla ce ti-au pregatit astrele pe horoscop.kudika.ro

Horoscop octombrie 2018 pentru fiecare zodie

Horoscop octombrie Berbec

Horoscop octombrie Taur

Horoscop octombrie Gemeni

Horoscop octombrie Rac

Horoscop octombrie Leu

Horoscop octombrie Fecioara

Pui cateva indicii cap la cap si parca dintr-o data ti se ia un val de pe ochi. Realizezi ca anumite persoane nu sunt ceea ce par a fi si ca nu-si au locul in viata ta. In privinta vietii de cuplu, simti nevoia de o confirmare a sentimentelor si de o regasire a pasiunii, erotismului, increderii. Din punct de vedere financiar te poti astepta la cheltuieli neprevazute, pentru care nu ezita sa primesti ajutor, daca ti se ofera, sau sa le amani, daca este posibil. Nu te incapatana sa le faci pe toate de una singura, doar pentru ca tu crezi ca esti in stare. Cere a doua parere inainte sa iei decizii, mai ales in privinta proiectelor profesionale sau familiale care nu te implica doar pe tine.

Trecutul te sacaie in luna octombrie cum n-a facut-o demult. Revin in discutie intamplari mai vechi, amintiri, incertitudini. Unele casnicii sau parteneriate profesionale pot fi zdruncinate de acest context astral. E un moment bun sa-ti analizezi situatia actuala, sa tragi linie si sa concluzionezi: merita sa ramai sau contextul cere sa pleci? Desi preferi sa mergi intotdeauna pe drumul stiut si batatorit, acum te poti gasi in situatia de a face schimbari, de a pasi intr-o noua directie. Ceea ce, intr-un final, se poate dovedi benefic. Unii Tauri pot relua legatura cu un fost iubit, cu un fost coleg sau cu un prieten cu care erau certati.

Ar fi minunat daca ai reusi sa faci lucrurile pe rand si sa nu te grabesti sa promiti, cata vreme nu esti convinsa ca te poti tine de cuvant. Altfel, apar frustrarile - ale tale si ale celor care se bazau pe tine. Grija mare si la buget! Trebuie sa-ti tii in frau dorinta aproape incontrolabila de a-ti cumpara lucruri scumpe, in detrimentul altora de care chiar ai nevoie. In privinta sanatatii, nu mai amana vizita la medic pentru simptomele care se incapataneaza sa recidiveze sau inceperea tratamentului care deja ti-a fost deja prescris. Ocupa-te de prioritati la timpul lor, caci responsabilitatile suplimentare apar ca din senin si te obliga sa te reorganizezi, dar te si ajuta sa castigi mai bine.

Din punct de vedere medical e bine sa te menajezi, in sensul de a nu te cazni peste puterile tale. Nu muta singura mobila prin casa si nu cara in spate si copilul, si catelul, si sacosa de cumparaturi. Cere ajutor atunci cand ai nevoie sau pune lucrurile pe lista de asteptare, fara sa te simti vinovata. Partenerul de cuplu sau de afaceri iti propune schimbari care te implica direct. Analizeaza-le bine si fii categorica daca nu esti de acord cu ele. Accepta doar acele lucruri care te fac sa te simti in siguranta. Una din cele mai bune vesti ale lunii este ca esti favorizata financiar, ceea ce te bucura cu atat mai mult cu cat ai pe lista de asteptare o multime de cheltuieli.

Faci eforturi ca sa-ti eficientizezi munca, fiindca ai o multime si acasa, si la serviciu. Sunt zile in care nu stii pe unde sa scoti camasa si nu-ti ramane timp nici pentru putinele activitati-bonus, care iti plac si te relaxeaza, cum este sportul dupa orele de program. Daca te confrunti cu probleme digestive pe baza de stres, fa mici schimbari in dieta, chiar daca nu-ti surad: mai multe legume si mai putina carne, mai multe fructe si mai putine dulciuri. Tot acum esti tentata sa faci diverse cumparaturi pentru locuinta, pentru familie, sa-ti innoiesti garderoba. Discutii sau preocupari neasteptate se pot naste in jurul unei proprietati – casa, masina. Nu renunta la ceea ce ti se cuvine!

Te preocupa foarte mult tihna personala. Nu accepti in preajma persoane cu energii negative si nu eziti sa-i lasi pe toti balta daca nu te simti confortabil in mijlocul lor. Foarte important este sa fii sigura ca mesajele pe care le transmiti sunt intelese corect, caci zona comunicarii este foarte instabila inca de la inceputul lunii. Evita mesajele scrise la repezeala si la randul tau incearca sa interpretezi pozitiv cuvintele care iti sunt adresate. In privinta profesiei, vestile sunt bune. Poti gasi o slujba excelent platita, mai ales daca ai invatat sa te descurci de una singura intr-un anumit domeniu mai putin cunoscut si daca nu te sperie o fisa a postului mai plina.